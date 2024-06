La cute del gatto è un grande organo che necessita di micro e macro nutrienti per rimanere sana; qualsiasi cosa interferisca con l'assorbimento di tali nutrienti influenzerà cute e pelo del tuo animale domestico. Per fortuna tutte le malattie della pelle comuni sono trattabili, sia che si tratti di patologie interne che esterne.

Infestazione parassitaria nei gatti

I parassiti che si attaccano alla cute del gatto possono causare irritazione e disagio, talvolta portando a perdita di pelo o altri problemi evidenti.

Le pulci rappresentano una problematica piuttosto comune nei gatti. Questi piccoli parassiti si annidano sulla cute del gatto portandolo a grattarsi, leccarsi e a toelettarsi per lenire il prurito. Questo, a sua volta, può causare l'insorgere di boli di pelo in quanto il gatto ingerisce notevoli quantità del suo stesso pelo. I gatti possono inoltre sviluppare dermatiti se allergici ai morsi delle pulci, il che accade di norma se sono stati sovraesposti a tali morsi, in base alla storia individuale del gatto o alla sua precedente esposizione alle pulci.

Le zecche possono infestare il gatto quando è stato all'esterno e possono attaccarsi al collo e alle orecchie causando infiammazioni. Alcuni tipi di zecca vivono sulle piante in alcuni periodi dell'anno e possono infestare esseri umani e altri mammiferi, così come i gatti.

Se si osserva che il gatto si gratta incessantemente ed ha molto cerume nell'orecchio, potrebbe avere acari dell'orecchio. Questi vivono nel canale auricolare e causano otite, la quale può essere molto fastidiosa.

Anche se il gatto non avrà sempre irritazione o non si gratterà in continuazione, la tigna può comunque causare problemi cutanei. Questo microscopico fungo attacca il pelo del gatto alla radice, scurendo la pelle e causando perdita di pelo.

Tutte le infezioni parassitarie possono essere trattate con una combinazione di soluzioni orali, spray, soluzioni da somministrare direttamente sulla pelle o nell'ambiente, che il Medico Veterinario potrà prescrivere. In caso di pulci, è importante non usare prodotti per cani sul gatto in quanto possono essere letali.