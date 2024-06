Come la dieta del gatto influisce sul benessere delle sue vie urinarie

In tutto il mondo, molti gatti sono soggetti alla malattia delle basse vie urinarie, spesso senza alcuna causa scatenante identificabile. Questa condizione può avere un impatto significativo sulla salute generale del tuo gatto, pertanto è fondamentale capire come aiutarlo a mantenere in salute il suo apparato urinario.

Perché è importante la salute delle vie urinarie del mio gatto?

Di quali problemi alle vie urinarie possono soffrire i gatti?

L'apparato urinario del tuo gatto, che include reni e vescica, lavora per elaborare e rimuovere i prodotti di scarto dal corpo. In presenza di disturbi renali, il sistema non è più in grado di rimuovere tali prodotti. I problemi alla vescica possono includere infiammazione, calcoli e, nel peggiore dei casi, ostruzione delle vie urinarie. Queste problematiche possono influire sul benessere e sulla salute generale del tuo gatto.

Le problematiche delle basse vie urinarie sono molto comuni tra i gatti e sono riconducibili a diversi fattori.

L'urolitiasi è una condizione clinica caratterizzata dalla formazione e dall'accumulo di cristalli o calcoli nell'apparato urinario del gatto, solitamente nella vescica. Tale condizione è causata dalla cristallizzazione di minerali, naturalmente presenti nell'urina del gatto, che non vengono elaborati correttamente o la cui concentrazione nelle urine è più elevata rispetto al normale. Anche urine più concentrate possono contribuire a questo processo. Questi calcoli possono causare infiammazione o addirittura bloccare il passaggio dell'urina.

Nel gatto si possono avere anche infiammazioni non associate a calcoli o a infezioni. In questo caso, la causa dell'infiammazione è solitamente sconosciuta e si parla di malattia "idiopatica", ovvero senza causa apparente.

I gatti possono contrarre anche infezioni batteriche che possono irritare il loro apparato urinario e, più raramente, sviluppare tumori o tappi mucosi in grado di causare problemi alle vie urinarie.