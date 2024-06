Man mano che il tuo gatto invecchia, potresti iniziare a notare alcuni cambiamenti nel suo comportamento, ad esempio, utilizza ancora la sua cassetta o preferisce andare fuori? L'incontinenza può essere un problema comune tra i gatti più anziani, ma le cause che provocano questa condizione sono molteplici. I trattamenti, tuttavia, sono generalmente molto efficaci.

Quali sono i sintomi dell'incontinenza nei gatti più anziani?

Se soffre di incontinenza urinaria, il tuo gatto può manifestare difficoltà nella minzione e probabilmente si starà sforzando mentre ci prova. In alternativa, potrebbe non rendersi conto di urinare e lasciare quindi tracce di urina in casa. Può avere episodi di diarrea che possono risultare difficili da controllare o smettono di usare la lettiera come fanno normalmente.

Quali sono le cause dell'incontinenza nel gatto anziano?

Esistono diverse cause di incontinenza nei gatti e ciascuna richiede un trattamento specifico e misure preventive. Nel corpo del gatto anziano i muscoli collegati agli organi vitali diventano più deboli e il gatto è in grado di esercitare un minore controllo su di essi. I muscoli più deboli intorno al tratto urinario o all'intestino possono causare incontinenza poiché il gatto non è in grado di usarli efficacemente per evitare o agevolare l'espulsione di urina e feci.

In alcuni casi, anche l'artrite potrebbe essere ritenuta, erroneamente, causa di incontinenza nei gatti in età avanzata. In realtà, se un gatto anziano soffre di osteoartrite, può avvertire dolore ogni volta che entra ed esce dalla cassetta igienica. Pertanto, potrebbe scegliere di urinare in qualunque altro posto in cui lo svolgimento di questa funzione si riveli più semplice. In questi casi, il problema del gatto anziano potrebbe non essere effettivamente l'incontinenza, pertanto è importante consultare un medico veterinario una diagnosi precisa.

Il diabete mellito colpisce un gatto su 200, tuttavia la frequenza dei casi aumenta tra i gatti di età superiore ai sette anni. Due dei sintomi del diabete, ovvero la produzione di abbondante quantità di urina (poliuria) e un'aumentata frequenza della minzione, possono essere associati all'incontinenza urinaria. Se è in sovrappeso, il tuo gatto è più a rischio di diabete. In caso di minzione più frequente e abbondante, accompagnata da un aumento di sete (polidipsia) e fame (polifagia), consulta immediatamente il tuo medico veterinario.

Con l'avanzare dell'età, i gatti anziano e geriatrico possono soffrire di un deficit cognitivo. Si stima che tale condizione colpisca oltre l'80% dei gatti di età compresa tra 16 e 20 anni. Il deficit cognitivo si manifesta con insonnia, aumento degli stati d'ansia, disorientamento e dimenticanza di dove sono le cose o della loro routine. Se soffre di problemi cognitivi, il gatto può mostrare sintomi inizialmente riconducibili all'incontinenza, ma in realtà dovuti al fatto che, in seguito alla malattia neurologica, potrebbe aver dimenticato dove si trova la sua lettiera.