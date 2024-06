Prendersi cura e nutrire una gatta gravida

Una volta compreso di avere una gatta gravida, iniziare ad assicurarsi che i neonati dispongano delle migliori condizioni iniziali di vita, gestendo l'alimentazione e la nutrizione della mamma in modo adeguato.

Cosa avviene durante la gestazione di un gatto

La gestazione di un gatto dura in media circa 65 giorni, anche se il lasso di tempo può variare dai 61 ai 72 giorni. Durante i primi due terzi della gestazione, il suo corpo si concentra sull'accumulo di grassi per prepararsi all'arrivo dei gattini. Durante l'ultimo terzo, il peso acquisito sarà quello proveniente dalla crescita della cucciolata.

Il modo migliore per la gatta di ricevere i nutrienti ed acquisire il peso necessario a sostenere la nascita e la cura dei suoi gattini è tramite una dieta ad alto contenuto di grassi, ma questo metodo dovrebbe essere monitorato accuratamente al fine di evitare aumenti di peso non necessari.

Gestione del peso di una gatta gravida

Anche se la micia aumenta di peso nei primi due terzi della gestazione, non dovrebbe aumentare più del 40% del suo peso forma. L'obesità può portare a complicazioni durante il parto, nonché a problemi di salute in seguito. Per questo motivo, scegliere la giusta alimentazione e nutrire la propria gatta gravida nel migliore dei modi è essenziale per proteggere la salute della mamma e dei neonati.

Cosa somministrare e come alimentare la propria gatta gravida

All'inizio della gestazione, è necessario nutrire la micia con una dieta ad alto contenuto di grassi, particolarmente concepita per sostenere la gestazione e, in seguito, la produzione di latte per alimentare i gattini. Modificare l'alimentazione gradualmente unendola al cibo esistente, iniziando con il 25% di nuovo cibo e il 75% di cibo esistente. Entro cinque-sette giorni, è possibile aumentare la percentuale di cibo nuovo fino ad arrivare al 100%. Questo aiuta a ridurre i disturbi digestivi che un cambiamento repentino può causare.

Durante la gestazione, il fabbisogno energetico del gatto aumenta di circa il 10% a settimana. Al termine della gestazione, la gatta consumerà il 70% di energia in più rispetto al normale consumo. Un'alimentazione ad alto contenuto calorico può aiutare in questo senso senza aggiungere quantità di cibo, che sarebbero difficili da digerire.