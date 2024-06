Dai al tuo gattino il miglior inizio di vita

La nutrizione per gattini è formulata in modo specifico per fornire il massimo supporto durante le prime settimane di vita, ma i fabbisogni dei gatti cambiano con l’invecchiamento. A quattro o cinque settimane i gattini possono ricevere cibo solido. Dopo che la seconda serie di denti è cresciuta, i nutrienti essenziali per la crescita di un gattino rimangono gli stessi fino a un anno.