Quand'è che il mio gattino diventerà adulto?

Fin dai primissimi giorni di vita, il tuo gattino crescerà rapidamente. Ma quando avverrà il passaggio all'età adulta e quali fasi dovrà attraversare per arrivarci?

La vita di un gatto

Durante i primi mesi di vita, il tuo gattino crescerà molto rapidamente e imparerà a socializzare grazie alla madre e al resto della cucciolata. In questo periodo l'incremento di peso corporeo è significativo e a circa quattro o cinque mesi di età il peso del tuo gattino aumenterà di 100 grammi a settimana. Inizierà anche a dormire meno e a giocare di più.

Le fasi di crescita del tuo gattino

A una settimana, il tuo gattino avrà aperto gli occhi e si alimenterà con il latte materno. L'incremento ponderale sarà di 10-30 grammi al giorno, pertanto sarà fondamentale pesarlo quotidianamente per controllare il suo stato di salute. A due settimane spunteranno i denti da latte e il gattino farà i primi tentativi di alzarsi in piedi.

A un mese di vita, il tuo gattino sarà impegnato attivamente nel gioco, molto importante per la socializzazione e per la crescita. A questa età potrai iniziare lo svezzamento con alimenti solidi, adeguati a livello nutrizionale. Superati i due mesi di età, il gattino dovrebbe terminare il periodo dello svezzamento ed essere in grado di nutrirsi in modo completamente indipendente dalla madre.