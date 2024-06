Suggerimenti per addestrare il tuo gattino

L'addestramento funziona meglio se le sessioni sono abbastanza brevi e a intervalli frequenti, il gatto è libero da altre distrazioni, la ricompensa fornita è di alto valore per lui e il comportamento che viene insegnato non è stato associato a qualcosa di negativo in passato.

Come imparano i gatti

L'educazione di base del tuo gattino si svolge durante il periodo compreso tra la nascita e i 6 mesi, attraverso il ruolo dominante della madre e l'interazione con i fratelli. Un gattino inizia imitando le azioni della madre e poi impara da solo, attraverso la sperimentazione. Pertanto, il tuo contributo alle basi dell'educazione del tuo gattino è limitato, ma è comunque tua responsabilità completare la sua socializzazione nel contesto di un nuovo ambiente.

Il ruolo della gatta madre

È consigliabile attendere che il tuo gattino abbia almeno due mesi prima di separarlo dalla madre e dai fratelli. Le mamme giocano un ruolo fondamentale nell'educazione dei loro gattini, insegnando loro l'igiene e le abitudini sociali attraverso l'esempio e il gioco, oltre a nutrirli, tenerli sotto controllo, confortarli e proteggerli.