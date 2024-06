Tutto ciò che c'è da sapere sulla razza



Nobile, docile e migliore amico per la vita, il Bulldog ha troppi pregi per poterli menzionare tutti. È un fantastico cane per la famiglia, estremamente fedele e facile da accontentare anche con il gesto più semplice. Inoltre adora compiacere il proprietario. Contrariamente a quello che qualcuno potrebbe pensare, il Bulldog non è affatto pigro. La sua corporatura pesante deriva da decenni di allevamento e dal suo iniziale impiego come cane sportivo. È un cane che sta bene nel proprio corpo.

Anche il loro mantello è oggetto di ammirazione. Il pelo è liscio, corto e si declina nel classico beige e bianco con macchie bianche o nere, talvolta anche tigrato. E rullo di tamburi... il Bulldog perde pochissimo pelo.

È divertente: sebbene abbia un aspetto molto severo, il Bulldog è un cane da compagnia davvero molto dolce. Una cosa però lo rende scontroso: i rimproveri. Se poi ritiene che siano ingiustificati, può anche decidere di ignorarti per un po'.

Il temperamento del Bulldog è coraggioso, talvolta anche troppo perché ha la tendenza a dominare gli altri cani. Ma non preoccuparti: tale atteggiamento è dovuto alla sua competitività. I Bulldog sono super socievoli con tutti e si accontentano di qualche breve passeggiata ogni giorno. Una nota importante in merito all'esercizio: il corpo del Bulldog non è ideale per il nuoto né per lunghe escursioni. La sua corporatura robusta non agevola la galleggiabilità e non è adatta alle lunghe distanze.

A causa della struttura piatta del muso e delle narici, il problema di salute per eccellenza dei Bulldog riguarda la respirazione. Essendo una razza brachicefala, con muso e naso corti e vie respiratorie sottodimensionate, il Bulldog deve evitare le temperature troppo calde o troppo fredde. Può essere soggetto a problemi cardiaci, quali aritmia (battito cardiaco irregolare). Pertanto effettua visite di routine presso il tuo Medico Veterinario per tenere sotto controllo il tuo cane e ricorda di adottare il tuo cane da un allevatore professionista.