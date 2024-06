Tutto ciò che c'è da sapere sulla razza



Il Bassotto Tedesco a pelo lungo è un razza facilmente gestibile. La sua indole imperturbabile e la straordinaria energia lo portano a essere pronto per qualsiasi gioco tu proponga. Ripetutamente. Il tuo affettuoso Bassotto Tedesco sarà sempre al tuo fianco. È noto per la sua tenerezza e poiché ha una speranza di vita compresa tra i 12 e i 16 anni, avrai molto tempo da poter trascorrere con lui.

Per quanto il suo livello di attività sia alto, questa razza non ti seguirà mai a una maratona. Piccole uscite quotidiane intorno all'isolato sono sufficienti per mantenere in forma sia le zampe che il suo lungo corpo.

Esistono tre tipologie di mantello per il Bassotto Tedesco: a pelo duro, a pelo liscio e a pelo lungo. Esistono anche tre dimensioni per questa razza: nano, standard e kaninchen. Quest'ultimo ha un torace più ampio, di quasi 30 centimetri, e un peso non superiore a 3,5 chilogrammi. Kaninchen si traduce dal tedesco con la parola "coniglio". Si tratta della taglia sviluppata appositamente per scavare e cacciare conigli o altri animali di piccole dimensioni. Gli amanti della razza chiamano comunemente "tweenie" i pesi compresi tra 5 e 7,2 chilogrammi. Tuttavia, questa categoria non è riconosciuta da nessun club canino ufficiale.

Il Bassotto Tedesco tende a essere uno spirito libero, ma non ha un temperamento distaccato. Al contrario, si lega molto a una sola persona. È importante educare correttamente il Bassotto Tedesco a pelo lungo per assicurarti che sia socializzato quanto più possibile e per evitare che possa mordere gli estranei. In ragione delle sue origini di cane per la caccia, il Bassotto Tedesco a pelo lungo ha un carattere molto tenace, pertanto abituarlo al trasportino può risultare d'aiuto per esempio quando sarà necessario fare un viaggio.

Per quanto riguarda il lavoro, questa è una razza a cui piace avere un compito da svolgere e non sarà per nulla difficile coinvolgerla nelle tue attività. È un animale tipicamente coraggioso e, ironia della sorte, per appartenere a una razza tanto piccola abbaia molto forte, proprio come i cani di taglia grande.

Il Bassotto Tedesco a pelo lungo deve stare al caldo poiché il suo piccolo corpo non sopporta il freddo. Può rivelarsi una buona idea fargli indossare un cappottino invernale per cani. Il Bassotto Tedesco lo indosserà di sicuro magnificamente.