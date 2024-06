Tutto ciò che c'è da sapere sulla razza



Intelligente, vivace e risoluto, il Pastore Tedesco soddisfa molti dei requisiti che si cercano in un cane. Devoto al proprietario e alla famiglia, è un cane che ti seguirà da una stanza all'altra, in macchina e ovunque tu vada.

Il livello di attività del Pastore Tedesco? Elevato. Ma questo equivale anche a tanto divertimento, poiché la razza considera qualsiasi attività come piacevole. Passeggiate e corsa sono esercizi ideali per il Pastore Tedesco, così come le gare di agility e le attività di ricerca, in cui eccelle.

Se c'è una caratteristica che definisce il Pastore Tedesco, è la sua intelligenza. Questo cane è noto per possedere un'intelligenza incredibilmente elevata e una spiccata capacità deduttiva, principali motivi per cui, insieme alla sua natura fedele, viene spesso utilizzato dalle forze armate.

Per la sua spiccata intelligenza, il Pastore Tedesco è anche ampiamente utilizzato come cane guida per i non vedenti o per le persone ipovedenti. È perfetto per questo ruolo anche per la sua incrollabile lealtà e per la capacità olfattiva molto sviluppata.

Se educato in modo ottimale, questa razza saprà ricambierti alla grande. Per quanto sia estremamente sicura di sé, questa razza è anche nota per essere un eccellente animale da compagnia. Tendono ad instaurare forti legami con il proprietario, per cui educare il tuo Pastore Tedesco non sarà un'impresa difficile, ma sarà necessario essere coerenti.

Altro segno distintivo della razza: il mantello! Il mantello, dotato di sottopelo, è composto da un pelo spesso e soffice, screziato da colorazioni ricche e distintive che conferiscono alla razza del Pastore Tedesco il suo aspetto regale.