Tutto ciò che c'è da sapere sulla razza



Ricoperto dalla testa ai piedi da un setoso pelo bianco fluente e dalle movenze eleganti, il Maltese ha un portamento quasi regale. In realtà si tratta di un'affermazione alquanto appropriata, dato che questi piccoli cani sono considerati tra gli aristocratici del mondo canino. Infatti, sembra che fossero molto venerati nelle antiche culture di Egitto, Grecia e Roma.

In epoca romana, i Maltesi rappresentavano anche una sorta di "status symbol" per le signore dell'alta borghesia che li portavano in giro quasi come un accessorio. In seguito, la sua popolarità è aumentata nuovamente nell'800, quando esemplari di questa razza sono diventati i cani preferiti dei reali, tra cui diverse regine d'Inghilterra. Ciò significa che erano presenti anche nelle prime esposizioni canine.

Oggi il Maltese rappresenta una scelta popolare tra le star più celebri. Tra le attrici che hanno adottato un Maltese ricordiamo Marilyn Monroe, Jane Fonda ed Elizabeth Taylor, oltre a celebrità moderne come Ellen DeGeneres e Jessica Simpson.

Nonostante siano di piccola taglia, questi piccoli e coraggiosi animali sono piuttosto sicuri di sé e non si lasciano intimorire facilmente. In effetti, il Maltese può anche essere un pò testardo a volte, quindi potrà trarre beneficio da alcune sessioni di educazione messe in atto sin dalla tenera età. Molto intelligente, il Maltese impara rapidamente. Sono anche ottimi cani da guardia, almeno per quanto riguarda l'abbaiare, non certo per la loro mole fisica. Ciò che manca loro in termini di taglia, riescono a compensarlo con il comportamento.

Di costituzione piuttosto robusta, il Maltese è una razza con una buona aspettativa di vita. Infatti, molti Maltesi possono facilmente arrivare fino a 10 anni, a volte, anche oltre.

A causa della sua piccola statura, il Maltese non è raccomandato per le famiglie con neonati o bambini piccoli, soprattutto perché a volte può abbaiare tanto. Inoltre, non ama essere lasciato solo per lunghi periodi di tempo, quindi è più adatto a persone che sono a casa durante il giorno, o che hanno la possibilità di condurli al lavoro con sé.

Ma, a parte questo, sono un'ottima scelta di cani da compagnia. Infatti, il Maltese compare spesso negli elenchi delle razze di cani più popolari al mondo.