Lo Schnauzer Nano condivide i baffi lunghi e l'aspetto squadrato e barbuto con il suo antenato, lo Schnauzer Standard. Per l'intera famiglia Schnauzer è fondamentale il muso barbuto, che dà il nome alla razza, dal tedesco "Schnauze" per muso. La razza Standard è nata in Germania almeno nel XIV° secolo. È stato selezionato per lavorare come cane da fattoria, per cacciare ratti e altri piccoli animali infestanti, ed era originariamente conosciuto come Pinscher a pelo duro.

Si dice che lo Schnauzer Nano sia il risultato di incroci con Barboni, Affenpinscher, Pinscher Nani o addirittura Fox Terrier e Scottish Terrier: ma non si ha una vera certezza su quali siano le razze coinvolte. O per quali motivi siano state scelte. Sebbene le origini esatte di questo incrocio di cani non siano chiare, sappiamo che la razza dello Schnauzer Nano è stata registrata ufficialmente nel 1888 in Germania e presentata per la prima volta a un'esposizione canina come razza a sé stante nel 1899. Da allora lo Schnauzer Nano si è evoluto fino a diventare il cane preferito dalle famiglie moderne.