Quando si sceglie l'alimento per un Carlino, i fattori da considerare sono molti: età, stile di vita, livello di attività fisica, condizione psicologica e salute, incluse potenziali malattie o sensibilità. Il cibo fornisce energia per supportare le funzioni vitali del cane e un alimento completo deve contenere quantitativi adattati di nutrienti per evitare potenziali carenze o eccessi alimentari, che potrebbero avere effetti negativi sulla sua salute. Acqua pulita e fresca deve essere sempre lasciata a disposizione per favorire un regolare svuotamento della vescica. Durante la stagione calda e in particolare durante l'esercizio fisico, porta con te dell'acqua per permettere al cane di bere frequentemente. Ecco alcuni utili consigli per supportare la salute del tuo animale domestico. Se il tuo cane ha problemi di salute, consulta il tuo Medico Veterinario, il quale ti prescriverà alimenti dietetici specifici.

Il fabbisogno di energia, proteine, minerali e vitamine di un cucciolo di Carlino è decisamente superiore a quello di un esemplare adulto. Necessita infatti di energia e nutrienti per mantenere in forma il proprio organismo, ma anche per permettergli di crescere e svilupparsi correttamente. Fino ai 10 mesi, le difese naturali dei cuccioli di Carlino si sviluppano gradualmente. Una formula con antiossidanti, inclusa la vitamina E, può aiutarli a sostenere le loro difese naturali durante questa fase di grandi cambiamenti, scoperte e nuovi incontri. Anche le loro funzioni digestive sono diverse dai Carlini adulti: il loro apparato digerente non è ancora completamente sviluppato, quindi è importante fornire loro proteine altamente digeribili che saranno utilizzate in maniera efficace. I prebiotici, come i frutto-oligosaccaridi (FOS), sostengono la salute digestiva favorendo l'equilibrio della flora intestinale e migliorando la qualità delle feci.

La natura brachicefalica del Carlino è un fattore importante da prendere in considerazione quando si devono scegliere crocchette che abbiano dimensioni, forma e texture in grado di facilitare la presa e incoraggiare la masticazione. Questa intensa fase di crescita implica anche notevoli esigenze energetiche, per questo l'alimentazione deve prevedere un elevato tenore energetico (espresso in Kcal/100 g di alimento). Analogamente anche la concentrazione di tutti gli altri nutrienti sarà maggiore rispetto alla norma, in un alimento specificatamente formulato per la crescita dell'animale. È consigliabile suddividere la razione giornaliera di cibo in tre pasti fino all'età di sei mesi per poi passare a due pasti al giorno.