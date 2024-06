Bisogna considerare una serie di fattori prima di scegliere un alimento per un West Highland White Terrier: età, stile di vita, livello di attività fisica, condizione psicologica e salute, incluse potenziali malattie o sensibilità. Il cibo fornisce energia per supportare le funzioni vitali di un cane e una formula nutrizionale completa deve contenere un adeguato equilibrio di nutrienti per evitare qualsiasi carenza o eccesso nell'alimentazione del tuo animale domestico poiché tali carenze ed eccessi possono avere effetti negativi sulla sua salute.

Acqua pulita e fresca deve essere sempre a disposizione per garantire la salute delle vie urinarie del tuo cane. Durante la stagione calda e in particolare durante l'esercizio fisico, porta con te dell'acqua per permettere al cane di bere frequentemente.

Ecco alcuni consigli per avere animali in salute. Se il vostro cane ha problemi di salute, consultate il vostro medico veterinario, il quale vi prescriverà alimenti dietetici veterinari specifici.

Le esigenze di un cucciolo di West Highland White Terrier, in termini di calorie, proteine, minerali e vitamine, sono di molto superiori rispetto a quelle di un cane adulto. Hanno bisogno di energia e nutrienti per mantenere in forma il loro organismo, ma anche per farlo crescere e formare. Fino ai 10 mesi, il sistema immunitario dei cuccioli di West Highland White Terrier si sviluppa gradualmente. Una formula con antiossidanti, inclusa la vitamina E, può aiutarli a sostenere le loro difese naturali durante questa fase di grandi cambiamenti, scoperte e nuovi incontri. Inoltre, le loro funzioni digestive sono diverse rispetto a quelle di un West Highland White Terrier adulto: il loro apparato digerente non è ancora maturo quindi è importante fornire proteine altamente digeribili che saranno utilizzate efficacemente. I prebiotici, come i frutto-oligosaccaridi, sostengono la salute digestiva favorendo l'equilibrio della flora intestinale e migliorando la qualità delle feci.

Analogamente, i denti di un cucciolo – a partire dai denti da latte, o dai primi denti, poi dai denti permanenti – rappresentano un fattore importante che deve essere preso in considerazione quando si sceglie la dimensione, la forma e la consistenza delle crocchette. Questa intensa fase di crescita implica anche elevate esigenze energetiche, per questo l'alimentazione deve avere un alto contenuto energetico (espresso il Kcal/100g di alimento), mentre le concentrazioni di tutti gli altri nutrienti saranno anch'esse maggiori rispetto alla norma in un alimento specificatamente formulato per la crescita dell'animale. Si consiglia di suddividere la somministrazione giornaliera di cibo in tre pasti fino all'età di sei mesi, quindi di passare a due pasti al giorno.