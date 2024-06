Come nutrire un cane dopo un intervento chirurgico

Sottoporsi ad intervento chirurgico può essere un'esperienza stressante per il cane. Come gli esseri umani, anche i cani hanno bisogno di riposo e convalescenza dopo un'operazione, e durante questo periodo di tempo hanno bisogno di essere nutriti in modo tale da non gravare sull'apparato digerente. In che modo l'alimentazione del cane può sostenere il suo recupero e aiutarlo a mantenere un apparato digerente più sano dopo un intervento.

Come alimentare un cane dopo un intervento chirurgico

In base al tipo di intervento chirurgico a cui il cane è stato sottoposto, il medico veterinario darà dei consigli sul modo migliore di nutrirlo. Per alcune patologie digestive, l'intervento chirurgico può implicare l'inserimento di un sondino che raggiunga direttamente lo stomaco o l'esofago del cane, aggirando gli organi a minor funzionalità.

Se il cane ha un sondino, sarà necessario modificare la consistenza del cibo affinché possa essere somministrato tramite sondino o siringa. Le diete liquide, il cibo umido e il cibo secco inumidito possono essere somministrati tramite sondino, ammesso che siano di consistenza e dimensioni giuste e che non lo ostruiscano.

Durante la convalescenza, è possibile aiutare il cane a nutrirsi con più facilità e comodità. Posizionare il cibo e l'acqua più in alto, piuttosto che in ciotole sul pavimento, può aiutare la digestione in quanto la gravità aiuta lo spostamento del cibo verso lo stomaco. I cani di taglia piccola possono essere nutriti tenendoli in braccio, con la testa sulle spalle del proprietario.