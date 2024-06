​10 alimenti tossici che non dovresti dare al tuo cane

Molti proprietari di cani sanno che il cioccolato può comportare seri problemi ai loro amici a quattro zampe. Tuttavia, vari alimenti comuni che potresti avere in casa possono far insorgere problematiche gravi nel tuo animale domestico. È possibile che vi siano altri alimenti, comunemente reperibili in casa, che non dovresti dare al tuo cane, pertanto consulta il tuo Medico Veterinario prima di offrire al tuo animale domestico cibi diversi da quelli che rientrano nella sua solita dieta.

Dolcificante artificiale

Lo xilitolo è un dolcificante artificiale presente nella gomma da masticare, nel burro di arachidi senza zucchero, nel dentifricio e in altri prodotti e viene ottenuto da alberi di latifoglie. Negli uomini l'eccessivo consumo di xilitolo può causare gonfiore, flatulenza e diarrea, ma nei cani è addirittura tossico. È importante mantenere i prodotti contenenti xilitolo fuori dalla portata del tuo cane, in quanto potrebbe ingerirli anche solo accidentalmente.

Alcol

A differenza degli esseri umani, i reni dei cani non sono in grado di elaborare efficacemente l'alcol, che può causare loro problemi di salute. L'acqua potabile e pulita è sempre la scelta migliore per il tuo cane.

Avocado

Non è la polpa dell'avocado, ma il nocciolo, la buccia e le foglie che possono causare danni al tuo cane. Questi contengono una sostanza chiamata persina, che provoca vomito e diarrea.

Caffeina

Sebbene non sia tossica per i cani, la caffeina ha su di loro lo stesso effetto che ha sugli esseri umani. Inoltre, poiché i cani sono più sensibili degli uomini, gli effetti suscitati su di loro dalla caffeina potrebbero risultare molto sgradevoli e spiacevoli. Se assume anche una piccola quantità di caffeina, il tuo cane può diventare iperattivo o iniziare a manifestare tremori.

Cioccolato

È ormai noto che il cioccolato sia altamente tossico per i cani. Tale effetto è dovuto alla teobromina, uno stimolante che interrompe i processi metabolici del tuo cane. Il cioccolato fondente e il cioccolato per cucinare sono particolarmente ricchi di teobromina, sostanza che lo rende ancora più pericoloso per i cani. A seconda della quantità che ha consumato, un cane potrebbe mostrare disturbi di stomaco, problemi cardiaci, convulsioni o persino morire.