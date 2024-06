Malattie comuni nel cane anziano

Invecchiando il tuo cane potrebbe manifestare alcuni disturbi comuni che si verificano quando gli organi vitali e le funzioni corporee di un cane iniziano a rallentare. Queste condizioni, anche se serie, sono curabili, pertanto assicurati di consultare il tuo medico veterinario al primo manifestarsi della malattia.

Cataratta e perdita della vista nel cane anziano

Un disturbo comune a cani di tutte le razze e tutte le taglie è lo sviluppo della cataratta. Come gli esseri umani, i cani sviluppano la cataratta quando le cellule che compongono la lente contenuta all'interno del loro occhio si accumulano nel tempo, opacizzandola. I loro occhi assumono in seguito un colore bluastro e la loro visione comincia a deteriorarsi.

I cani diabetici sviluppano la cataratta più rapidamente, poiché è collegata a un eccesso di glucosio nel sangue. Il diabete stesso è più comune nei cani obesi, quindi preservare il peso corporeo ideale del cane è un buon modo per prevenire malattie collegate a tale patologia, come la cataratta. Visite regolari dal medico veterinario possono aiutare a diagnosticare questa condizione in anticipo. Nell'80% dei casi la chirurgia della cataratta eseguita nelle fasi preliminari della malattia si è rivelata risolutiva.

Ipotiroidismo nel cane più anziano

L'ipotiroidismo è la malattia ormonale più comune tra i cani e si presenta quando la ghiandola tiroidea inizia a indebolirsi e a diventare ipoattiva. Sebbene non siano completamente chiare, le cause dell'ipotiroidismo sono associate all'"attacco" e al danneggiamento della tiroide da parte del sistema immunitario del cane o a trattamenti volti a contrastare l'iperattività della ghiandola.

Se soffre di ipotiroidismo, il cane anziano prenderà peso nonostante non si apportino modifiche alla sua dieta. Può mostrarsi riluttante nei confronti dell'esercizio, oltre che debole e ansioso. Anche il pelo ne risentirà, diventando secco e opaco fino, talvolta, a cadere, mentre la pelle risulterà spessa, untuosa e a volte pruriginosa.