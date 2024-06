Perché i cani vengono colpiti da malattie della pelle?

Alcune malattie della pelle che colpiscono i cani si sviluppano o si aggravano a causa di fattori esterni. I cani che trascorrono molto tempo fuori casa sono in contatto con una maggiore varietà di potenziali parassiti, che a loro volta possono causare infiammazioni. Anche se l'igiene è importante, l'utilizzo di uno shampoo o di un detergente troppo aggressivo può causare problemi.

Una dieta squilibrata dal punto di vista nutrizionale può contribuire al manifestarsi di malattie della pelle nei cani. Esistono diversi tipi di reazioni avverse al cibo. La più comune è quella allergica, che è causa di sintomi quali prurito, arrossamento e infiammazione. La sensibilità del tuo cane, insieme alla sua dieta, potrebbe causare irritazione della pelle.

Per supportare la salute della pelle del tuo cane è necessario un mix di sostanze nutritive completo, inclusi acidi grassi a catena lunga come quelli presenti nei gruppi omega 3 e omega 6. Oligoelementi come lo zinco e il rame sono importanti per la funzionalità cellulare e per mantenere in salute il mantello. Ma soprattutto sono essenziali proteine di alta qualità facilmente digeribili. La pelle e il pelo del tuo cane utilizzano una buona parte dell'apporto giornaliero di proteine, per questa ragione è importante che le proteine assunte siano appropriate nel tipo e nella quantità.

Puoi favorire la salute della pelle e del pelo del tuo cane e proteggerli scegliendo un cibo appropriato e tenendo in considerazione eventuali fattori esterni che potrebbero incidere sulla salute del tuo cane. Se hai dei dubbi, consulta il tuo medico veterinario.