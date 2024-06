Evitare la diarrea nei cuccioli

Ridurre lo stress e introdurre gradualmente un nuovo alimento sono eccellenti modi di evitare la diarrea nel cucciolo, ma non sono gli unici strumenti a disposizione. Assicurati di tenere sempre sotto controllo il cucciolo. Tenere sotto stretto controllo il nuovo cucciolo aiuterà ad evitare che ingerisca prodotti pericolosi e a rimanere fuori dai guai.

Poiché le cause di diarrea nel cucciolo possono essere molte, è importante consultare il medico veterinario ogni volta che si presenta la diarrea La collaborazione con il medico veterinario per mettere a punto un approccio sanitario proattivo manterrà il cucciolo sulla retta via. Dopo qualche giorno dall'arrivo del cucciolo a casa, portarlo dal medico veterinario per sottoporlo a un checkup fisico completo. Il medico veterinario valuterà lo stato di salute e le condizioni generali del cucciolo, individuerà l'eventuale presenza di parassiti e risponderà a qualsiasi domanda inerente alimentazione e assistenza sanitaria.