Come si utilizza Pill Assist™ cane

Come usare Pill Assist™ cane

Pill Assist™ cane è una soluzione rapida e semplice per somministrare efficacemente una compressa ad un cane: garantisce l’assunzione delle compresse nel 97% dei casi*.

Ecco come utilizzarlo in tre semplici passaggi:

Afferrare Pill Assist con il pollice e l’indice e inserire il medicinale all’interno del prodotto con l’altra mano

Utilizzando la mano che non è entrata in contatto con il medicinale, stringere la parte superiore di Pill Assist fino a chiuderla

A questo punto, Pill Assist è sigillato e pronto per essere offerto al cane.

Sono stati sviluppati due prodotti distinti in base alla taglia dell’animale (piccola e medio/grande) per supportare le rispettive caratteristiche, con simili risultati nel somministrare la maggior parte delle capsule e delle pillole.

È importante non toccare Pill Assist™ con la stessa mano che è entrata in contatto con il farmaco. I cani hanno sensi molto sviluppati e potrebbero individuare facilmente i residui del farmaco su Pill Assist™, rifiutandolo.

Per i migliori risultati, consigliamo di somministrare Pill Assist™ al tuo cane prima almeno una volta senza farmaco. Ciò gli consentirà di abituarsi al prodotto in previsione di quando conterrà una pillola. Pill Assist™ è specificamente indicato per la somministrazione di farmaci e pertanto non va considerato un sostitutivo del cibo né uno snack.

Pill Assist™ è disponibile dal tuo Medico Veterinario. In caso di dubbi su come somministrare farmaci al tuo cane, chiedi consiglio al tuo Medico Veterinario.

* Risultato di un’osservazione con placebo effettuata con 17 cani di piccola taglia e 14 di taglia medio/grande a cui è stato offerto Pill Assist ™ due volte al giorno per un periodo di cinque giorni.