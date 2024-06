Un corso di agility fai da te che lo sproni a saltare, strisciare e districarsi tra diversi ostacoli presenti in casa sarà un'attività divertente e mentalmente stimolante per il tuo cane. Anche qualcosa di più semplice, come giocare con il frisbee in giardino, può essere molto appagante. Assicurati di eliminare potenziali pericoli prima di avviare l'attività, controlla la durata e l'intensità delle sessioni e offri sempre accesso a dell'acqua pulita per evitare che il cane si stanchi eccessivamente.

Proponi un gioco olfattivo

Utilizza vari giochi a turno

Permettigli di trascorrere del tempo da solo

Rimani attivo

L'olfatto dei cani gioca un ruolo fondamentale nella loro comprensione del mondo. Lo utilizzano continuamente per raccogliere informazioni sull'ambiente che li circonda e per valutare il cibo.I giochi olfattivi si basano su questa caratteristica per insegnare ai cani a mostrare o indicare ciò che odorano, il che è incredibilmente stimolante per loro. Il gioco olfattivo più semplice consiste nello spargere il cibo e invitarli a trovarlo. Puoi organizzare questi giochi dentro casa su una superficie dura e lavabile o fuori nel tuo cortile o giardino.Attività più complesse possono prevedere la ricerca di giochi nascosti o di snack camuffati all'interno di sacchetti o scatole di carta e l'indicazione a scegliere quello giusto. Assicurati che il tuo cane non ingerisca gli oggetti utilizzati per nascondere gli snack.Un rompicapo per cani molto popolare consiste nel prendere una teglia per muffin, inserire degli snack in alcuni degli stampi e poi mettere una pallina da tennis su ciascuno stampo. Il cane sposterà le palline per risolvere l'enigma e trovare gli snack. Ricorda sempre che gli snack devono essere presi dalla razione quotidiana di cibo del tuo cane per evitare un'ingestione eccessiva di calorie.Anche il miglior gioco per cani diventa meno divertente con il passare del tempo, per cui scambiali frequentemente per far divertire il tuo cane. Anche i vecchi giochi sembreranno nuovi dopo qualche giorno di distanza.Mantenere il tuo cane attivo e mentalmente stimolato è importante, ma ha anche bisogno di tempo per sé stesso. Se non è abituato a vederti a casa tutto il giorno, potrebbe richiedere dello spazio extra lontano da te.Il tuo cane potrebbe decidere di andare in un'altra stanza o diventare irritabile quando ti trovi nelle vicinanze. I segni da tenere in considerazione sono sbadigliare, leccarsi le labbra, voltare le spalle o ringhiare.Se il tuo cane mostra questi comportamenti lascia che sia lui a cercarti. Inoltre ti consigliamo di portarlo dal tuo medico veterinario nel caso ci sia un'altra causa alla base di questi comportamenti.In base al luogo in cui vivi, potrebbero essere state introdotte delle restrizioni legate al lockdown per coronavirus che regolano dove, come e quando puoi portare il tuo cane a passeggio. Capiamo che può essere difficile, ma se possibile, cerca di programmare degli orari fissi per le attività all'aperto e mantieni una routine identificabile per il tuo cane.Ogni passeggiata deve essere interessante, per cui lascia che il tuo cane fiuti in giro e trovi dei posti sicuri in cui poter vagare e correre liberamente. Questo farà sì che le passeggiate risultino stimolanti dal punto di vista fisico e mentale. Durante la pandemia potresti voler evitare di accarezzare gli altri cani e che le altre persone accarezzino il tuo.Qualunque gioco, addestramento o attività svolga con il tuo cane, ricorda di supervisionarlo sempre e di mantenere un atteggiamento positivo. Se credi di avere bisogno di maggiore supporto, rivolgiti al tuo medico veterinario.