Cure terminali per il tuo cane

Nell'ultima parte della sua vita, è importante offrire al cane le cure e il comfort di cui ha bisogno, oltre che mettere al primo posto il suo benessere e la sua felicità.

Di quali problemi potrebbe soffrire un cane anziano?

Man mano che invecchia, le funzioni e gli organi del tuo cane potrebbero perdere progressivamente funzionalità. La crescita e la rigenerazione cellulare rallentano, pertanto il suo corpo avrà maggiori difficoltà a nel rigerneramento cellulare e nel riprendersi dalle malattia.

I cani più anziani possono avere problemi di vista se sviluppano la cataratta, una malattia associata al diabete mellito, che può colpire i cani anziani e quelli in sovrappeso. La riduzione della funzionalità della ghiandola tiroidea, nota come ipotiroidismo, è la malattia ormonale più comune tra i cani, mentre l'osteoartrite può causare la perdita di mobilità del cane a causa della degenerazione della cartilagine e della salute delle articolazioni. I cani anziani possono anche soffrire di disfunzioni cognitive: in questo caso il flusso di sangue e ossigeno al loro cervello viene ridotto, influenzando il loro comportamento.

Come posso prendermi cura del mio cane anziano?

I controlli regolari con il medico veterinario sono uno dei principali modi per individuare le malattie legate all'età e stabilire il giusto programma di assistenza per il cane anziano. Puoi anche badare alla salute del tuo cane a casa per rallentare l'insorgere di queste malattie e delle relative condizioni seguendo questi suggerimenti: