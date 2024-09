DETTAGLI PRODOTTO

<p>Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Dackel?</p><p>Der Dackel gilt als freundliche, intelligente, treue Rasse und ist vielseitig einsetzbar. Ob lebhafter Familienhund, treuer Begleit- oder flinker Jagdhund: Hauptsache der aktive Vierbeiner wird ausreichend beschäftigt. Diese kurzbeinigen Hunde haben sehr lange Körper, die kompakt und äußerst muskulös sind. Trotz ihrer kurzen Beine sind Dackel sehr aktiv und beweglich. </p><p>Jede Hunderasse hat andere Bedürfnisse. Die Ernährung sollte dies berücksichtigen, um die optimale Gesundheit zu unterstützen. ROYAL CANIN Dachshund Adult Mousse ist für Teckel ab dem 10. Monat geeignet und wurde speziell mit Blick auf die Ernährungsbedürfnisse erwachsener Hunde dieser Rasse entwickelt.</p><p>Ausgewachsene Dackel brauchen ein Futter, das über alle lebenswichtigen Nährstoffe verfügt und den hohen Energiebedarf dieser Rasse deckt, um ihre gesunde Aktivität zu unterstützen. Dank der Kombination aus einem speziell angepassten Proteingehalt und der Zugabe von L-Carnitin trägt ROYAL CANIN Dachshund Adult Mousse zum Erhalt der Muskelmasse bei. Durch den lang gezogenen Körperbau mit den kurzen Beinen werden die Gelenke des Dackels zusätzlich belastet. Der Dackel mit seinen kurzen Gliedmaßen benötigt besondere Nährstoffe, welche die Gesundheit der Gelenke und Knochen unterstützen. Aus diesem Grund wurde ROYAL CANIN Dachshund Adult Mousse mit EPA und DHA angereichert. Diese Omega-3-Fettsäuren unterstützen die Gesundheit der Knochen und Gelenke Ihres Hundes. Außerdem befriedigt das Nassfutter, dank einer speziell abgestimmten Kombination aus hochwertigen Rohstoffen zur Steigerung der Schmackhaftigkeit, auch den wählerischsten Appetit.</p><p>Für mehr Abwechslung: Weitere Produktvarianten</p><p>Um den individuellen Vorlieben verschiedener Hunde gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN Dachshund auch als knuspriges Trockenfutter erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Hund die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.</p><p>ROYAL CANIN Qualitätsversprechen</p><p>Alle ROYAL CANIN Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Hundes gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN Dachshund Mousse bieten Sie Ihrem Hund eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.</p><div><br></div>

