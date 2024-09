DETTAGLI PRODOTTO

Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Dackel? Der Dackel ist bekannt für seinen starken Willen und großen Mut. Der freundliche Hund begleitet sein menschliches Rudel mit Begeisterung bei allen Aktivitäten. Da jede Hunderasse ihre ganz eigenen Bedürfnisse aufweist, sollte die Ernährung den jeweiligen einzigartigen Lebensstil unterstützen und eine optimale Gesundheit fördern. ROYAL CANIN© DACHSHUND ADULT ist für Dackel ab dem 10. Monat geeignet und wurde speziell an die Bedürfnisse ausgewachsener Dackel angepasst. Um die Gesundheit eines Dackels optimal zu unterstützen, empfiehlt sich eine Ernährung, die an die Bedürfnisse des temperamentvollen Energiebündels angepasst ist. Der Teckel fällt anatomisch durch sehr kurze Beine und einen langen Rücken auf. Die Gelenke sind daher einer erhöhten Belastung ausgesetzt. Die exklusive Rezeptur von ROYAL CANIN© DACHSHUND ADULT trägt durch ihren angepassten Kalzium- und Phosphorgehalt zur Unterstützung der Knochen und Gelenke des Dackels bei. Zudem hilft die hochverdauliche Trockennahrung Ihrem Hund sein Idealgewicht und seine Muskelmasse zu erhalten. Dank der Zugabe eines “Kalzium-Fängers” kann das Risiko einer Zahnbelagbildung verringert werden. Für mehr Abwechslung: Um den individuellen Vorlieben verschiedener Hunde gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© DACHSHUND ADULT auch als weiches und schmackhaftes Nassfutter in Soße erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Hund die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

