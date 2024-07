DIGESTIVE CARE Mousse per cani

DETTAGLI PRODOTTO

Verdauungsbeschwerden sind wirklich unangenehm, auch für Ihren vierbeinigen Begleiter. Eine Ernährung mit qualitativ hochwertigen Nährstoffen trägt nicht nur zu einer geregelten Verdauung Ihres Hundes bei, sondern auch zu dessen allgemeinen Wohlbefinden. ROYAL CANIN© DIGESTIVE CARE Mousse ist für Hunde aller Größen geeignet. Die extrem hohe Verdaulichkeit und Verträglichkeit von ROYAL CANIN© DIGESTIVE CARE Mousse wurde in internen Studien von ROYAL CANIN© geprüft und bewiesen. Es enthält hoch verdauliche Proteine sowie eine Mischung aus Präbiotika und Ballaststoffen für eine ausgewogene Darmflora, was letztendlich zu einer optimalen Stuhlqualität beiträgt. Für ROYAL CANIN© sind Proteine sehr wichtig. Deswegen verwenden wir ausschließlich die hochwertigsten Proteine, welche an die speziellen Bedürfnisse Ihres Hundes angepasst sind. ROYAL CANIN© DIGESTIVE CARE Mousse enthält hoch verdauliche Proteine, die auch als L.I.Ps bezeichnet werden, sowie eine Reihe von Präbiotika für eine gesunde Darmflora. Darüber hinaus besteht ROYAL CANIN© DIGESTIVE CARE Mousse aus präzise aufeinander abgestimmten löslichen und unlöslichen Nahrungsfasern, um die Fermentation einzuschränken und eine gesunde Darmtätigkeit zu unterstützen. Zusätzlich zu diesem schmackhaften Nassfutter ist das DIGESTIVE CARE-Ernährungsprogramm auch als knuspriges Trockenfutter erhältlich. Beide Varianten sind als Alleinnahrung geeignet und können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können beispielsweise das Nassfutter als Beilage zum Trockenfutter anbieten. Stellen Sie Ihren Hund auf ROYAL CANIN© DIGESTIVE CARE um und genießen Sie die Vorteile qualitativ hochwertiger Nährstoffe, die für eine geregelte Darmtätigkeit und eine optimale Nährstoffaufnahme perfekt ausbalanciert wurden.

