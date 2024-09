STERILISED MINI

MANTENIMENTO DEL PESO IDEALE

La combinazione di un elevato tenore in proteine (30%) e di un apporto moderato di grassi (13%) contribuisce al mantenimento del peso ideale. Creato per i cani sterilizzati di taglia piccola, il profilo nutrizionale è stato arricchito con L-carnitina e contiene fibre che promuovono il benessere intestinale per dare al tuo cane la stessa quantità di cibo con un apporto calorico ridotto.