<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="313" style="border-collapse: collapse;width:235pt"><tbody><tr height="38" style="mso-height-source:userset;height:29.25pt"> <td height="38" class="xl68" width="313" style="height:29.25pt;width:235pt">Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Rottweiler?<br> Der Rottweiler ist gutmütig und gehorsam und hat ein großes Verlangen nach körperlicher Aktivität. Sein kraftvoller Körper und seine ausgeprägten Muskeln sind zwei der bekanntesten Merkmale dieser Rasse. Da jede Hunderasse unterschiedliche Bedürfnisse aufweist, sollte eine optimale Ernährung diese Unterschiede berücksichtigen und ein angepasstes Nährstoffprofil bieten.<br> <br> ROYAL CANIN Rottweiler Adult ist für Rottweiler ab dem 18. Monat geeignet. Diese Rassenahrung wurde speziell für auf die Ernährungsbedürfnisse ausgewachsener Rottweiler abgestimmt und enthält daher ausgewählte Nährstoffe wie Taurin, EPA & DHA, welche eine gesunde Herzfunktion unterstützen. Der starke, muskulöse Körper des sportlichen Rottweilers benötigt einen angepassten Proteingehalt. Dank einer speziellen Kombination aus einem erhöhten Proteingehalt und der Zugabe von L-Carnitin trägt ROYAL CANIN Rottweiler Adult zum Erhalt der Muskelmasse und des optimalen Körpergewichtes bei. Ohne körperliches Training neigt der Rottweiler allerdings auch leicht zu Übergewicht. Daher spielen sowohl die Aktivität als auch die Ernährung eine großen Rolle für den allgemeinen Gesundheitszustand Ihres Rottweilers. Egal, ob während eines Einsatzes als Arbeitshund oder während eines Spaziergangs, der Rottweiler ist aktiv und begeistert. Dies bringt eine gewisse Belastung der Knochen und Gelenke mit sich. Aus diesem Grund wurde ROYAL CANIN Rottweiler Adult mit EPA und DHA angereichert, denn diese Omega-3-Fettsäuren können helfen, die Gesundheit der Knochen und Gelenke Ihres Hundes zu unterstützen.<br> <br> Die exklusiven Kroketten von ROYAL CANIN Rottweiler Adult wurden speziell entwickelt, um Ihrem Hund die Aufnahme zu erleichtern. Zusätzlich regen sie zum gründlichen Kauen an und tragen so zum Sättigungsgefühl bei, was den Erhalt des Idealgewichts unterstützen kann.<br> ROYAL CANIN Qualitätsversprechen<br> Alle ROYAL CANIN Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Hundes gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN Rottweiler Adult bieten Sie Ihrem ausgewachsenen Rottweiler eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.</td></tr></tbody></table>

