Un buon comportamento e l'obbedienza devono iniziare da subito. Il programma di educazione del cane deve iniziare il prima possibile in quanto in giovane età avrà un'eccellente capacità di apprendimento. Il cane deve comprendere le regole di base per la sua vita, fin da cucciolo, che lo aiutino a prendere fiducia, diventare un cane adulto docile e ad evitare comportamenti distruttivi.

Educazione domestica del cucciolo

Quando il cucciolo arriverà nella nuova casa non sarà stato educato e per questo possono avvenire incidenti durante le prime settimane. Spesso un cucciolo rimane coinvolto in piccoli incidenti perchè gli viene conferita troppa libertà in casa, troppo presto, e non è a conoscenza del giusto luogo in cui urinare.

Per evitare tutto ciò, c'è una serie di step da seguire:

Assicurarsi che il cucciolo abbia accesso inizialmente ad un numero ridotto di stanze della casa, quelle in cui la famiglia trascorre la maggior parte del tempo

Tenere il cucciolo in una gabbia quando non supervisionato. I cuccioli non sono soliti sporcare la loro zona relax in quanto la considerano come un luogo sicuro e desiderano mantenerla pulita

Impostare degli orari dei pasti predefiniti. Questo permetterà di monitorare il cucciolo più da vicino, in quanto avrà bisogno di essere portato fuori non molto tempo dopo aver mangiato

È importante rinforzare le azioni desiderate congratulandosi con il cucciolo quando urina fuori casa

Portare fuori personalmente il proprio cucciolo è importante per assicurarsi di riuscire ad elogiare immediatamente il cucciolo.

Non punire o rimproverare un cucciolo che ha provocato un "incidente". Piuttosto trovare dei modi per evitare che il cucciolo senta la necessità di urinare in casa

Non aspettare che il cucciolo faccia capire che desidera uscire. La maggior parte dei cuccioli non riesce a comunicare le proprie esigenze finché non impara a "trattenerla" in casa. Portalo fuori ad orari regolari

Portarlo fuori frequentemente, dopo ogni pasto e riposino, prima di andare a dormire e non appena ci si alza al mattino in modo da abituarlo a questa routine. All'inizio portalo nello stesso luogo ogni volta che esce in modo da permettergli di riconoscere il suo odore.

Se si nota che il cucciolo gira in tondo o annusa il pavimento in casa, potrebbe essere un segnale che è il momento di uscire. Nel caso in cui avvenga un "incidente", non rimproverare il cucciolo ma disinfettare la macchia per rimuoverne l'odore. Non pulire mentre si trova nella stanza e non usare candeggina al fine di evitare di stimolare il suo interesse.