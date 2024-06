Cos'è l'epatite infettiva del cane?

L'epatite infettiva del cane è una patologia molto grave diffusa in tutto il mondo, causata da un virus altamente infettivo che colpisce il fegato.

Può svilupparsi molto rapidamente nei cuccioli e nei cani adulti. Il tasso di mortalità nei cani affetti da epatite canina va dal 10% al 30% ed è generalmente più alto in cani molto giovani.

Quali sono i sintomi dell'epatite infettiva del cane?

Un cucciolo o un cane adulto con epatite infettiva del cane mostra una serie di sintomi diversi. Sempre verificare quanto segue:

Febbre

Letargia

Diarrea

Vomito

Fegato ingrossato

Dolore addominale

Un cucciolo o un cane adulto affetto da epatite infettiva del cane a uno stadio avanzato può inoltre presentare i seguenti sintomi:

Ecchimosi cutanea

Puntini rossi sulla pelle

Linfonodi gonfi e ingrossati

Cosa causa l'epatite infettiva del cane?

L'epatite infettiva del cane viene trasmessa tramite sangue, secrezione nasale, saliva, urina o feci di cani infetti.

Si tratta di un virus che può sopravvivere a lungo nelle comunità canine ed è difficile estirparlo in quanto resistente ai solventi come l'etere, l'acido e la formalina.

Un cucciolo può essere vaccinato contro l'epatite infettiva del cane?

È possibile prevenire l'epatite infettiva del cane con la giusta vaccinazione. È quindi molto importante che riceva i necessari richiami all'età giusta.

Nella maggior parte dei casi i cuccioli iniziano un protocollo vaccinale all'età di sette - otto settimane, somministrando la vaccinazione contro l'epatite infettiva del cane tra la settima e la nona settimana.

Il cucciolo riceverà il primo richiamo contro l'epatite infettiva del cane a 12 settimane e il secondo richiamo a 16 settimane. Solo dopo il completamento del protocollo il cucciolo sarà protetto.

Come rendersi conto se il proprio cucciolo ha bisogno di essere vaccinato?

I vaccini somministrati ai cuccioli possono essere "core" (fortemente consigliati) e "non core" (opzionali). Il vaccino contro l'epatite infettiva del cane è uno dei vaccini core e viene somministrato al cucciolo come parte integrante del protocollo vaccinale messo a punto dal Medico Veterinario.

Le vaccinazioni coprono sempre il cane dall'epatite canina?

Le prime iniezioni somministrate contro l'epatite infettiva del cane non offrono una copertura permanente. È importante assicurarsi che il cucciolo riceva i richiami durante tutta la sua vita.

Il cucciolo dovrà ricevere un altro richiamo a 6-8 mesi o a 1 anno di età, dopodiché uno ogni tre anni per assicurarsi che sia vaccinato contro l'infezione.

Consultare il Medico veterinario in quanto potrà aiutarvi a scegliere il protocollo vaccinale migliore in base alle necessità del cucciolo, in base al luogo in cui trascorre del tempo e alle attività che svolge.

Cosa fare se si pensa che il cucciolo stia soffrendo?

Se il cucciolo presenta un qualsiasi sintomo di epatite infettiva del cane, è importante contattare immediatamente il Medico Veterinario. Il Medico Veterinario effettuerà una serie di esami del sangue, test degli anticorpi e immunofluorescenza per determinare se il cucciolo è infetto e consiglierà la miglior cura da intraprendere.

La vaccinazione del cucciolo contro l'epatite infettiva del cane ed altre patologie è una delle misure preventive più importanti da intraprendere per garantire la salute cane durante tutta la sua vita. Se non si è sicuri del vaccino o in caso di dubbi inerenti le vaccinazioni di cui ha bisogno il cucciolo, consultare il Medico Veterinario.