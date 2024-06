Preparare la casa per il nuovo cucciolo

Preparare il giardino per il nuovo cucciolo

Una volta effettuati i preparativi necessari in casa, controlla tutti gli spazi esterni a cui il cucciolo avrà accesso.

Ripara eventuali buchi nella recinzione: se il tuo giardino è delimitato da una recinzione o hai un cancello che proteggerà il cucciolo dalla strada, dovrai verificarne attentamente le condizioni al fine di individuare e chiudere eventuali aperture o buchi da cui il tuo cucciolo potrebbe scappare.

Rimuovi le piante velenose: controlla le piante nel tuo giardino per assicurarti che non siano velenose, in quanto il tuo cucciolo potrebbe ingerirle. Tra le piante pericolose per i cani figurano: ficus, ciclamino, agrifoglio, vischio, dieffenbachia, filodendro, aloe, narciso, giacinto, iris, azalea, rododendro, oleandro, stella di Natale e pisello odoroso.

Controlla i fertilizzanti: è importante assicurarsi che fertilizzanti chimici, erbicidi e insetticidi siano fuori dalla portata del cucciolo per evitare che li ingerisca.

Riponi gli attrezzi da giardino: se usi attrezzi da giardinaggio, in particolare oggetti affilati, è importante riporli in un luogo che il cucciolo non è in grado di raggiungere.

Un altro importante accorgimento da seguire per prepararsi all'arrivo di un nuovo cucciolo è assicurarsi di avere sempre a disposizione un numero di telefono da contattare per le emergenze veterinarie. Puoi scegliere se tenerlo bene in vista dentro casa o salvarlo sul tuo telefono cellulare, per assicurarti di poterlo chiamare rapidamente qualora il tuo cucciolo dovesse ammalarsi o farsi male in casa.

Effettuando un certo numero di controlli in anticipo e preparando la tua casa in modo appropriato, potrai garantire la sicurezza e il comfort del tuo cucciolo.