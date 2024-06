La personalità e l'aspetto del tuo cucciolo sono unici, esattamente come le sue esigenze nutrizionali. Crescendo, i fabbisogni nutrizionali del tuo cucciolo continueranno a evolversi finché non diventerà adulto. Ma di cosa ha bisogno esattamente e quando puoi considerarlo ufficialmente un "cane adulto"?

Quand'è che un cucciolo diventa adulto?

L'età in cui il cucciolo diventa adulto varia in base alla razza e alla taglia. Le razze canine si suddividono in cinque diverse taglie: x-small, small, medium, maxi e giant. Il cucciolo diventerà adulto al raggiungimento delle età indicate di seguito:

Razza X-small (4 kg): otto mesi

Razza small (5-10 kg): 10 mesi

Razza medium (11-25 kg): 12 mesi

Razza maxi (26-44 kg): 15 mesi

Razza giant (45 kg e oltre): da 18 a 24 mesi

Queste differenze dipendono dalla durata della fase di crescita di razze di taglia diversa: seppur intensa per tutte le razze, le taglie maxi e giant impiegano molto più tempo a svilupparsi rispetto ai cani più piccoli.

Di che alimentazione ha bisogno il cucciolo

Un cucciolo attraversa momenti di rapida crescita e importanti cambiamenti, indipendentemente dalla taglia o dalla razza. Rispetto agli adulti, necessita di più calcio, per garantire un adeguato sviluppo osseo, ma

anche di più proteine, in quanto la sua massa muscolare e altri tessuti corporei si formano molto rapidamente. Il suo cibo deve avere un contenuto energetico più elevato rispetto a quello di un cane adulto, poiché un cucciolo non è in grado di mangiare quanto un cane adulto, ma necessita comunque di molta energia per supportare il proprio sviluppo fisiologico.