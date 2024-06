Se la tua cagna è in attesa, potresti decidere di farla partorire a casa piuttosto che portarla dal medico veterinario. In tal caso, dovrai prendere le precauzioni necessarie per prepararti al grande giorno, affinché tu possa avere la certezza che la tua cagnolina e i suoi cuccioli siano in perfetta salute.

Anche se desideri che il parto avvenga a casa, è importante avere a disposizione un medico veterinario da poter chiamare se le cose si complicano. La sua esperienza è preziosa e ti consentirà di avere la certezza che tutti i cuccioli vengano partoriti in tutta sicurezza.

In casa dovrai preparare un'area specifica in cui la cagnolina possa partorire. È importante che quest'area venga predisposta correttamente all'evento in modo da evitare qualsiasi stress alla madre e ai cuccioli. Di seguito sono riportate alcune cose da tenere in considerazione.

La cassetta da parto

Dovrebbe essere fatta di materiale non poroso, facile da pulire e della dimensione appropriata per la madre e la sua cucciolata. Copri la base della cassa con materiali che trattengono il calore e facilmente rimovibili per una facile pulizia: asciugamani, lenzuola o giornali sono perfetti. Se hai un cane di peso superiore a 15 kg, posiziona delle barre a 10-15 cm da terra lungo tutto il perimetro della cassa, in modo da evitare che la madre, sdraiandosi, schiacci accidentalmente i cuccioli.

Fattori cruciali per il parto in casa: calore, umidità e aria

I neonati possono facilmente diventare ipotermici e disidratarsi, quindi è essenziale mantenere l'area del parto al giusto livello di temperatura e umidità. Utilizza ciotole d'acqua o un umidificatore per mantenere un'umidità del 65-70% e una lampada a radiazione o a raggi infrarossi per riscaldare l'area.

Nei primi quattro giorni di vita di un cucciolo, la temperatura dell'ambiente in cui vive dovrebbe essere mantenuta tra i 29,5 e i 32 °C. Successivamente, la temperatura può essere ridotta gradualmente a circa 26,7 °C per un periodo di tempo compreso tra i sette e i dieci giorni e poi fino a 22,2 °C entro la fine della quarta settimana di vita dei cuccioli. La cassetta da parto dovrebbe essere posizionata in un'area ben areata, ma non troppo esposta a correnti d'aria.

Garantire l'igiene durante il parto in casa del cane

L'area del parto deve essere sempre scrupolosamente pulita, l'accesso alle persone deve essere limitato e saranno necessari frequenti interventi di disinfezione e pulizia. Lavati con cura prima di entrare nell'area destinata al parto e, prima di consentire alla tua cagnolina di accedere a questa zona, lavala o spazzolala per eliminare più parassiti o batteri possibili.

Consentire alla cagnolina di familiarizzare con l'area in cui avverrà il parto

Per assicurarti che la tua cagnolina si senta serena e rilassata al momento del parto, dovresti mostrarle l'area parto e la scatola parto una o due settimane prima della data presunta dell'evento. Impedisci a lei e ad altri animali adulti di accedere all'area per evitare di infettarla e assicurati che si senta a suo agio in questo spazio.