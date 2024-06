Durante le prime fasi di vita, le esigenze nutrizionali sono molto diverse rispetto ad un adulto sano. Il cibo giusto deve fornire al cucciolo tutto ciò di cui ha bisogno per uno sviluppo corretto nei momenti chiave della sua crescita, senza ricorrere all'introduzione di integratori.

Nutrizione per cuccioli di un mese

A questa età, un cucciolo ha bisogno di supporto per le sue difese naturali. Tra la 4ᵃ e la 12ᵃ settimana, il cucciolo entra in una fase di "gap immunitario" in cui la protezione fornitagli dalla madre inizia a diminuire e il suo sistema immunitario non è ancora completamente sviluppato. Il tipo di nutrizione che riceve in questo periodo può fornirgli supporto, tramite la vitamina E e la vitamina B, oltre ad altri nutrienti, come i mannanoligosaccaridi (MOS), in grado di favorire i "batteri buoni" in un apparato digerente spesso delicato.

Nutrizione per cuccioli di due mesi

A due mesi, il focus è supportare lo sviluppo della struttura ossea del tuo cucciolo, che necessita a tal fine di calcio e fosforo in quantità attentamente dosate. Tali elementi favoriscono una corretta crescita dello scheletro, che è fondamentale per la sua salute generale e particolarmente importante per i cani più grandi, le cui ossa devono sostenere un'importante massa muscolare e tessuti corporei.

Nutrizione per cuccioli di quattro mesi

Poiché in questa fase il suo scheletro si sta ancora sviluppando, il tuo cucciolo avrà ancora bisogno nella sua dieta di un giusto equilibrio nutrizionale di calcio e fosforo. È infatti importante sapere che nei cuccioli l'assorbimento del calcio avviene in maniera passiva, quindi il loro organismo non è in grado di regolarlo. Al di sotto dei sei mesi quindi, non sono in grado di proteggersi da eventuali eccessi. Poiché un eccesso di calcio può causare gravi deformità scheletriche, è fondamentale rispettare le dosi consigliate: 0,5 g di calcio per ogni chilo di peso corporeo al giorno.