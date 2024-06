Porzioni per un cucciolo

Qual è il modo migliore per alimentare il mio cucciolo?

Il modo migliore per alimentare un cucciolo è creare una routine e attenervisi. Alimenta il cucciolo negli stessi orari, nello stesso posto, usando la stessa ciotola, in modo che capisca esattamente quando e dove si consumano i pasti. Non ha bisogno di varietà nella dieta, come accade invece con gli esseri umani, quindi servigli sempre lo stesso cibo.

Quando passi a un alimento diverso, ad esempio da un alimento per cuccioli a uno per cani adulti, fallo gradualmente in una settimana, mescolando il cibo vecchio e quello nuovo e aumentando gradualmente la percentuale del nuovo alimento.

Una volta che avrai messo giù la ciotola, il tuo cucciolo sentirà l'odore e annuserà il cibo per testarne la temperatura. Quando inizia a mangiare, tienilo d'occhio per garantire la sua sicurezza, ma non creare agitazione mentre mangia perché questo potrebbe generare un comportamento protettivo e aggressivo.

Lascia la ciotola per 15-20 minuti, quindi toglila anche se il cibo non è stato ancora consumato. Questo atteggiamento lo aiuterà a capire che deve mangiare quando lo decidi tu. Un altro consiglio è dar da mangiare al tuo cucciolo dopo che tu hai mangiato, o in un momento completamente diverso, per dimostrare la gerarchia della famiglia. Accertati sempre che abbia a disposizione molta acqua e cambiala regolarmente.

Offrire scarti o avanzi dei pasti al cucciolo può portare a un comportamento negativo perché confonde la sua routine. Allo stesso modo, evita di offrire cibo come ricompensa troppo spesso (ad esempio, dopo che il cucciolo ha appreso un'abilità specifica) e non offrire snack per indurlo a mangiare il cibo "principale". Questo atteggiamento causa troppa confusione nel cucciolo e potrebbe portarlo a non mangiare.