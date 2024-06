Dai al tuo cucciolo il miglior inizio di vita

Le nostre formule per alimenti per cuccioli colmano un gap nutrizionale critico, fornendo la soluzione più completa per il benessere della madre dalla gestazione alla nascita e allattamento, e il cucciolo per la vita.



Riconosciamo la necessità di soddisfare le esigenze nutrizionali delle madri in gravidanza e in allattamento e dei loro cuccioli di svezzamento, motivo per cui abbiamo introdotto la prima linea di formulazioni di nascita e crescita che offrono un'alimentazione precisa a madri e cuccioli dalla gestazione alla crescita.