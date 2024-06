Come acquistare un cucciolo

Per chi decide di prendere un cane, esistono molte modalità per farlo, tra cui acquistare un cucciolo. Acquistare un cucciolo è un momento emozionante, ma è importante essere responsabili nella ricerca al fine di assicurarsi di acquistare un cane sano che sia stato cresciuto in modo etico e che sia abituato alle buone pratiche di vita.

Vantaggi di acquistare un cane da un allevatore

Quando si acquista un cane, si tende di norma ad acquistare un cucciolo con pedigree.

Scegliere un determinato pedigree da un allevatore implica che sia possibile prevedere con maggiore precisione la taglia e l'aspetto del nuovo animale domestico.

È inoltre possibile avere un'idea del temperamento del cane in base alla razza, all'indole dei genitori e chiedendo informazioni sulle misure intraprese dall'allevatore riguardo alla socializzazione del cane.

È possibile ottenere la cartella clinica completa del cucciolo.

La possibilità di farsi un'idea più completa del profilo fisico ed emotivo è maggiore in un cucciolo rispetto ad un cane adulto salvato.

Aspetti da considerare quando si acquista un cane da un allevatore