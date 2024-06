Durante il primo anno di vita, il cucciolo subirà cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella forma e nel comportamento. Comprendere le fasi principali della sua crescita ti consentirà di sapere cosa aspettarti in determinati momenti e prepararti nel modo giusto.

Una cosa importante da notare è la differenza nei primi anni di vita tra cani di piccola taglia e cani di taglia grande. A seconda del tipo di cane, del suo sesso e dei suoi genitori, la crescita avverrà a un ritmo differente, pertanto esistono fattori diversi da tenere in considerazione.

Le prime tre e quattro settimane di vita del cucciolo

I primi 14 giorni dopo la nascita sono cruciali per far sì che il cucciolo sia sano nell'età adulta. È importante prendersi cura del cucciolo nelle prime 48 ore di vita e assicurarsi che riceva il calore e la nutrizione di cui ha bisogno. Quest'ultima include il colostro, sostanza che aiuta a sostenere il suo sistema immunitario e che i cuccioli ricevono con il latte materno. Tra il 9° e il 13° giorno anche il peso del tuo cucciolo raddoppierà, quindi se ha difficoltà a prendere peso, ti consigliamo di consultare un medico veterinario.

Un mese di vita

Durante il primo mese spunteranno i primi denti del tuo cucciolo, ma la forza della mascella e dei denti è ancora relativamente scarsa. Tra i 25 e i 30 giorni, il suo peso si moltiplica per quattro e i peli presenti alla nascita saranno sostituiti dalla pelliccia "vera". Non è ancora nella fase di "crescita intensa", tuttavia è essenziale iniziare a pensare all'alimento nutrizionalmente più appropiato durante la fase dello svezzamento.

Tutti i cani, indipendentemente dalla razza, hanno un "gap immunitario" tra le 4 e le 12 settimane in cui sono vulnerabili alle malattie. Questo perché hanno smesso di nutrirsi con il latte materno, che garantisce loro il supporto immunitario, ma i loro corpi non sono ancora in grado di sviluppare un sistema immunitario solido. In questa fase, tieni d'occhio eventuali segni di malattia.

Il cucciolo tra i tre e i cinque mesi

Che sia di taglia grande o piccola, in questa fase, il tuo cucciolo crescerà abbastanza rapidamente. Entro cinque mesi, i cani di taglia grande avranno sviluppato la struttura scheletrica di cui hanno bisogno per l'età adulta e avranno raggiunto la metà del peso definitivo. Inoltre, avranno almeno il doppio delle esigenze nutrizionali di un cane adulto. I cani di piccola taglia attraverseranno il loro periodo di crescita più intenso e potrai evitare di reidratare il cibo: dai loro crocchette più grandi in modo che imparino a masticare e sviluppino una buona igiene dentale.