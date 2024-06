Alimentazione

Come per l'esercizio, anche le esigenze nutrizionali cambiano man mano che il cucciolo cresce. All'inizio i cuccioli avranno l'esigenza di assumere piccole quantità di cibo più volte al giorno, per poi arrivare gradualmente a non più di uno o due pasti giornalieri. Anche la taglia e la razza del cane influiscono sulle sue esigenze nutrizionali, in quanto alcuni esemplari presentano tolleranze digestive diverse dagli altri. I cani dovrebbero avere sempre accesso all'acqua ed è importante che non vengano alimentati eccessivamente.

Se non sei sicuro delle quantità di cibo da offrire al tuo cane, o di come le fasi di crescita ne influenzeranno la dieta, chiedi consiglio al tuo medico veterinario. Il medico veterinario sarà in grado di fornirti linee guida importanti per una crescita ottimale, contribuendo a evitare obesità e tensioni sulle sue articolazioni in fase di sviluppo.

Infine, il cibo deve fornire energia, ma deve anche costruire e mantenere le cellule del corpo, supportando eventuali sensibilità, legate all'età, dell'apparato digerente, cutaneo, dentale e articolare. Un alimento nutriente, che soddisfa le esigenze di un'alimentazione salutare, conterrà solo le giuste quantità di sostanze nutritive.

Non cambiare improvvisamente il tipo di alimentazione: per evitare di disturbare l'apparato digerente del cucciolo appena arrivato a casa tua, continua a offrirgli il cibo che è abituato a consumare. Se vuoi cambiare la sua dieta, fallo gradualmente durante un periodo di transizione di una settimana, mescolando gli alimenti vecchi a quelli nuovi, in proporzioni variabili.

Scegli il cibo giusto per la sua età: esiste una formula speciale per i cuccioli, che rispetta perfettamente le loro esigenze di crescita. Per una crescita ottimale, segui i consigli del tuo medico veterinario.

Stabilisci una routine: i cani sono animali da branco e hanno bisogno di una precisa struttura gerarchica. Nutri il tuo cucciolo ogni giorno nello stesso posto, al medesimo orario e dopo che tu e la tua famiglia avrete consumato il vostro pasto, affinché comprenda che, all'interno del nucleo familiare, tu occupi la posizione dominante. Dopo aver mangiato, se possibile, non far fare esercizio fisico importante al cucciolo per una o due ore.

Gli snack devono rappresentare l'eccezione, non la regola: limitando il consumo degli snack, permetterai al tuo cane di mantenere il proprio peso forma. Lo zucchero e il cioccolato sono vietati. Il cioccolato è tossico per i cani. Le crocchette a basso contenuto calorico possono essere utilizzate come ausilio per l'addestramento.

Toelettatura e salute

Una toelettatura regolare è una buona abitudine da istituire. Aiuterà a sostenere la salute della pelle e del pelo del tuo cucciolo nonché a migliorare il vostro legame. Garantirà inoltre una maggiore probabilità di rilevare tempestivamente eventuali anomalie come parassiti esterni, disturbi della pelle o aree del corpo che creano disagio. Se viene effettuata fin dalla più tenera età, la toelettatura viene apprezzata dalla maggior parte dei cani. Tuttavia, non è mai troppo tardi per iniziare.

Inizia presto a occuparti della sua igiene dentale: in questo modo, il tuo cucciolo si abituerà all'uso dello spazzolino e di un dentifricio appositamente progettati per lui. Prova a spazzolare i denti del tuo cucciolo più volte alla settimana.

Prenota le vaccinazioni: le vaccinazioni aiutano a prevenire malattie contagiose e talvolta fatali. Alcune sono obbligatorie, mentre altre sono facoltative. I cuccioli di solito iniziano un programma di vaccinazione all'età di 6-8 settimane.

Chiedi al tuo medico veterinario informazioni sulla sverminazione: spesso nello stomaco dei cuccioli sono presenti vermi, pertanto sarà necessario effettuare la sverminazione ogni mese fino ai sei mesi di età, quindi diradarne la frequenza a due volte l'anno. Il tuo medico veterinario sarà in grado di consigliarti il programma migliore per il tuo cucciolo, pertanto è importante attenersi alle sue indicazioni.

Consulta il tuo medico veterinario in merito alla prevenzione dei parassiti: ricorda di proteggere il cucciolo da pulci e zecche. Affinché la prevenzione abbia successo, devi trattare sia il cane sia l'ambiente in cui vive. Chiedi consiglio al tuo medico veterinario.

Prendi in considerazione la possibilità di sterilizzare o castrare il tuo animale domestico: questa decisione è una scelta importante da valutare attentamente. È fondamentale soppesare tutti i potenziali vantaggi della sterilizzazione o della castrazione del cane rispetto alla possibilità di farlo riprodurre in futuro.

Addestramento

Se desideri un cane ubbidiente e ben educato, devi iniziare presto l'addestramento. Il tuo programma di addestramento deve iniziare presto ovvero a un'età in cui il tuo cucciolo ha un'eccellente attitudine naturale all'apprendimento.

Per il tuo comfort e quello di altre persone, il tuo cane deve comprendere alcune regole base della vita. Non esitare a contattare un professionista per l'addestramento del tuo cane. Esistono numerose scuole di addestramento per cani o per cuccioli che potranno aiutarti nel tuo scopo.

Addestramento alla vita in casa: quando arriverà a casa tua, il cucciolo potrebbe non essere abituato a vivere in casa. L'addestramento richiede tempo e pazienza, ma non punire né rimproverare mai un cucciolo che ha avuto un incidente. Cerca, invece, di evitare che il tuo cucciolo senta la necessità di fare i propri bisogni in casa.

Inizia presto a chiamarlo con il suo nome: pronuncia il suo nome lentamente e chiaramente sin dall'inizio, così da attirare la sua attenzione e associare il suo nome a ciascun comando. Scegli i momenti in cui è vigile per permettergli di conoscerti e invitalo a venire verso di te per insegnargli a obbedire.

Abitualo gradualmente all'automobile: porta il tuo cucciolo in macchina sin da piccolo, in modo che non ne abbia paura. Prima di affrontare lunghi spostamenti, fai qualche viaggio breve.

La prima volta che adotti un cucciolo dovrai immagazzinare molte informazioni nuove, ad esempio sapere tutto ciò di cui ha bisogno per la propria salute fisica ed emotiva. Tuttavia, partire col piede giusto renderà tutto più facile per te e il tuo cane e, in caso di dubbi, potrai ricorrere ai consigli e al supporto del tuo medico veterinario.