Costi relativi al possesso di un cane

Costi della toelettatura e dell'assistenza sanitaria

I costi legati al possesso di un cane dipendono molto dalla sua razza, dall'età e dal suo stile di vita.

Nutrizione: il cibo è ovviamente un costo ricorrente, ma se il tuo animale domestico non ha particolari requisiti dietetici o allergie, probabilmente sarai in grado di prevederlo in anticipo. Assicurati soltanto di optare per una dieta che soddisfi tutte le esigenze nutrizionali del tuo animale domestico.

Toelettatura: spazzolare, lavare, controllare le unghie e pulire i denti sono operazioni che varieranno molto, a seconda della razza del tuo cane. Tuttavia, è probabile che il costo della toelettatura abbia più a che fare con il tempo che con il denaro.

Pulci, zecche e vermi: i parassiti possono essere tutti gestiti e, in una certa misura, evitati ricorrendo a un trattamento costante. Le opzioni disponibili sono diverse e il tuo medico veterinario sarà in grado di consigliarti quella più appropriata per te e il tuo animale domestico. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un costo regolare per il tuo animale domestico.

Stile di vita e viaggi

Un fattore che può avere un elevato impatto sul costo di un cane è lo stile di vita.

Dog sitter: se sei fuori casa per lunghi periodi di tempo, o non sei in grado di far fare esercizio al tuo animale domestico in un determinato momento, dovrai pagare regolarmente un dog sitter.

Pensioni per cani: se dovessi scegliere di viaggiare senza il tuo animale domestico, dovrai calcolare anche i costi di una pensione per cani o di un dog sitter.

Passaporti e vaccinazioni: se scegli di viaggiare con il tuo animale, considera il tempo e il costo necessari per ottenere un passaporto per animali domestici e le eventuali ripercussioni che tale decisione potrebbe avere sulla tua vacanza, come gli appuntamenti veterinari obbligatori nel paese di destinazione.

Prendere un cane può essere una scelta emotiva, accompagnata da un grande entusiasmo. Tuttavia, è necessario considerare gli aspetti pratici, come i costi legati al possesso di un cane, per avere la certezza di poter offrire al tuo animale domestico il miglior livello di assistenza per tutta la sua vita.