Il tuo ambiente domestico è sicuro per un cane?

Non esiste un tipo di ambiente appropriato per un cane. Potresti avere dei bambini o altri animali domestici di cui tenere conto. Potresti vivere in città, in campagna, in un appartamento o in una casa. Qualunque sia l'ambiente, l'importante è che sia sicuro per il tuo animale domestico.

I cuccioli in particolare sono molto sensibili all'ambiente in cui vivono e le esperienze negative avranno un effetto duraturo su di loro. L'habitat di oggi è spesso urbano e alla vita cittadina si sommano numerosi, frequenti e spesso intensi stimoli visivi e uditivi. È estremamente importante che il tuo cucciolo non associ il proprio ambiente domestico a uno spavento o a sensazioni spiacevoli.

La vita in città può essere molto stimolante, ma per un cucciolo può rivelarsi opprimente. Dovresti prenderti il tempo necessario per farlo abituare gradualmente all'ambiente circostante e alle molteplici situazioni che dovrà affrontare: automobili, scale mobili, ascensori, treni, tram o autobus per citarne solo alcuni.

Il cucciolo deve anche imparare a stare da solo in casa per periodi sempre più lunghi, senza spaventarsi, diventare distruttivo o rumoroso.

Gli elementi da considerare includono:

Cavi elettrici esposti.

Oggetti che potrebbero ostruire il passaggio a un cucciolo o farlo cadere, ad esempio finestre, balconi o scale.

Sostanze tossiche accessibili tra cui prodotti per la pulizia, ricariche di sigarette elettroniche, farmaci, fertilizzanti chimici, utensili affilati, erbicidi e insetticidi.

Buchi e aperture nel giardino da cui un cucciolo potrebbe scappare, piante velenose.

Piante velenose come ficus, ciclamino, agrifoglio, vischio, filodendro, aloe, narciso, giacinto, iris, azalea, rododendro, oleandro e pisello odoroso.

Prendere un cane può essere l'inizio di un rapporto gratificante e duraturo. Se farai in modo che la tua casa e il tuo stile di vita siano in grado di soddisfare le esigenze di salute e sicurezza del tuo nuovo cane, vivrete certamente sereni e felici.