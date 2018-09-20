¿Cuánto debe pesar un gato?

Si bien el peso de tu gato va cambiando a lo largo de su vida, es importante que puedas reconocer cuándo está pesando demasiado o muy poco, ya que esto puede convertirse en un problema de salud. Esto puede resultar difícil si el aumento o la disminución de peso se dan lentamente, pero hay varias cosas que podés tener en cuenta.

Conocé qué gatos son propensos a subir de peso

Los siguientes son los gatos con mayor riesgo de aumento de peso son:

Los gatos tipo Europeos de Pelo Corto, en lugar de los de raza pura.

Gatos de 5 a 10 años con poca actividad.

Gatos machos.

Aquellos que se esterilizaron, ya que esto puede desencadenar un rápido aumento de peso.

Los que se alimentan libremente y más de lo recomendado.

Gatos de interior que juegan o se ejercitan poco.

Sabé cómo controlar el peso de tu gato

Hay muchas variables que afectan el peso de un gato, como su tamaño único, la raza, el sexo y la edad. Esto significa que pesar a tu gato y compararlo con un "peso ideal" no siempre es preciso. En vez de esto, podés revisar a tu gato en casa con unos simples pasos.

Cuando mires a tu gato de perfil desde arriba, deberías poder verle los huesos claramente, incluido el hueco del flanco y una clara distinción entre el tórax y el abdomen (pecho y estómago). Si el contorno es muy pronunciado, tu gato puede tener menos peso del conveniente; si el contorno se expande y no está bien definido, tu gato puede tener sobrepeso.

Al palpar a tu gato podés tener una buena idea de si su peso es saludable o no. Observá con cuidado si podés sentirle y contarle las costillas, las vértebras y los músculos de la espalda, y un bolsillo de grasa estomacal. Luego, podés usar el método que sigue para ver si el peso de tu gato debería ser motivo de preocupación:

Si le podés sentir las costillas, pero estas no son visibles, el peso de tu gato es ideal.

Si le podés sentir las costillas pero no las podés contar, tu gato tiene sobrepeso.

Si no le podés sentir las costillas en absoluto, tu gato esta obeso.

Es importante que, si tenés alguna duda sobre la salud de tu gato, lo lleves al veterinario. Este podrá realizar el mismo examen y otras pruebas para determinar el peso de tu gato.