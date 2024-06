Crea un entorno alimentario adecuado para tu gatito

Los gatos pueden ser sensibles a su comida, no solo a lo que comen, sino a las condiciones en que lo hacen. Intenta crear un espacio de alimentación felina tranquilo y sosegado, sin molestias. Debe estar fuera de su vista y con una vía de escape fácil. No es de extrañar que no les guste que su recipiente de comida esté cerca de su caja de arena, pero también debes mantener separados los recipientes de comida y agua de tu gatito para evitar que la comida caiga al agua. Lo ideal es que la zona de alimentación de tu gatito no esté en tu propia zona de comedor. No es buena idea que los gatos coman alimentos humanos: sus sistemas digestivos son diferentes y los alimentos humanos pueden perjudicar su salud. Mantener las dos zonas separadas reducirá la tentación de dejarles mordisquear las sobras.