Dale a tu cachorro el mejor inicio en la vida
Royal Canin ha desarrollado un rango de fórmulas de alimento para perro que ayudaran al crecimiento de tu cachorro y su óptimo desarrollo
Nutrición específica para cachorros
Nuestras formulas nutricionales cierran una brecha nutricional crítica, proporcionando la solución más complete para el bienestar de la madre desde la gestación, la lactancia, y el cachorro de por vida. Reconocemos la necesidad de abordar los requerimientos nutricionales de las madres gestantes y sus cachorros, por lo que presentamos la primera línea de nutrición de nacimiento y crecimiento formulados para ofrecer nutrición precisa a madres y cachorros desde la gestación hasta el nacimiento.
Alimentando cachorros
Un alimento de calidad para el crecimiento de los cachorros debe ser adecuado para cada tipo de perro, de acuerdo a su talla, raza y edad, sus sensibilidades, o las características de cada raza. Tu cachorro debe de tener hasta 4 comidas al día después del destete.
El número de comidas al día varía dependiendo de la edad, empezando con 4 comidas al día, después una transición de 3, y luego a 2 en el mediano crecimiento. Siempre alimenta a tu cachorro en el mismo lugar y en el mismo tazón para enseñarle buenos hábitos de alimentación. Es muy importante transición lenta y paulatina al cambiarle el alimento a tu cachorro.
El número de comidas al día varía dependiendo de la edad, empezando con 4 comidas al día, después una transición de 3, y luego a 2 en el mediano crecimiento. Siempre alimenta a tu cachorro en el mismo lugar y en el mismo tazón para enseñarle buenos hábitos de alimentación. Es muy importante transición lenta y paulatina al cambiarle el alimento a tu cachorro.