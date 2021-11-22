Dale a tu cachorro el mejor inicio en la vida

Un alimento de calidad para el crecimiento de los cachorros debe ser adecuado para cada tipo de perro, de acuerdo a su talla, raza y edad, sus sensibilidades, o las características de cada raza. Tu cachorro debe de tener hasta 4 comidas al día después del destete.



El número de comidas al día varía dependiendo de la edad, empezando con 4 comidas al día, después una transición de 3, y luego a 2 en el mediano crecimiento. Siempre alimenta a tu cachorro en el mismo lugar y en el mismo tazón para enseñarle buenos hábitos de alimentación. Es muy importante transición lenta y paulatina al cambiarle el alimento a tu cachorro.