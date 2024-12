Todo lo que necesitas saber sobre la raza



Buenas noticias: los gatos Chartreux cumplen muchos de los criterios de los dueños de mascotas. El temperamento relajado de la raza los convierte en un compañero encantador para los dueños de gatos primerizos, las personas mayores y los que viven solos. Tienden a adaptarse bien a nuevos entornos y se adaptan rápidamente a una rutina, mientras que su espíritu independiente significa que puedes dejarlos solos durante unas horas y no te lo recriminarán.

La raza no alcanza la madurez física hasta bastante tarde, tres años para las hembras y cinco para los machos, por lo que los Chartreux pueden ponerse en contacto con su lado tonto con bastante facilidad. Los pasatiempos incluyen: perseguir juguetes, escalar superficies y mostrar sus habilidades acrobáticas. Cuando termina el tiempo de juego, a los gatos de Chartreux les gusta salir al aire libre por períodos breves, si vives en un área tranquila, así como relajarse y tomar una siesta, más o menos lo mismo.

El Chartreux no es un gato faldero, pero disfruta estar cerca de sus dueños, observando desde una distancia respetuosa. No hay una sola manera de tener una buena relación, ¿verdad? No son exigentes, pero responden bien a la atención: el ronroneo alcanza un gran volumen cuando se les rasca debajo de la barbilla o detrás de las orejas.

Los gatos Chartreux son una combinación ganadora de inteligencia y curiosidad, a menudo capaces de responder a su nombre. Cuando ellos quieren. Tampoco son conflictivos, por lo que en lugar de silbar o arañar, simplemente se alejarán de cualquier drama, lo que los convierte en un compañero felino tranquilo en cualquier etapa de sus vidas, o de la tuya.