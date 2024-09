Todo lo que necesitas saber sobre la raza



Dulce y liviano, el Persa es un gato francamente delicioso. El pelaje súper suave, las grandes patas de león y el simple "eek" de su maullido los hacen gatos atractivos. Esta raza es abiertamente tranquila y no disfruta del cambio de ningún tipo, son domésticos en todos los sentidos y formas.

Una raza antigua, la historia del gato Persa es una que ha resistido la prueba del tiempo. Provienen de Persia (imagínate), lo que ahora es Irán, y desde el siglo XVI han visto su popularidad extenderse por todo el mundo: En la actualidad, hay más de 200 variedades de Persa en todo el mundo.

Esta raza es muy popular en Francia, ya que su majestuosa apariencia lo hace un acompañamiento parfait de la sofisticada cultura francesa.

Por más blanditos y peludos que sean los gatos Persa, no les gusta que los mimen y, a veces, no les gusta que los abracen. Y te lo harán saber. Puede ser difícil quitarles las patas de encima, pero son independientes y se acurrucarán en sus propios términos. Dóciles y bastante tranquilos, a los Persas no les importa que los dejen en casa mientras tú atiendes su reino.