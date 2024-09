Todo lo que necesitas saber sobre la raza



No todos los gatos fueron creados iguales. El Esfinge es el gato más extraordinario. ¡¿De verdad que no tiene pelo?! y el más típico de los felinos atípicos. No solo son buenos, sino que tienen un gran carácter. Irradian cariño con esos ojos en forma de limón coronados por unas orejas de varios centímetros de alto. No hay otra forma de expresarlo: este gato es genial.

Aunque la raza parece ser del mundo antiguo, son originarios de los climas fríos de Canadá: en 1966, nació el primer Esfinge de una gata doméstica, y el motivo no fue otro que una mutación genética. A la raza también se la conoce como gato canadiense sin pelo.

El temperamento del Esfinge es divino. Siempre están listos para un abrazo o un turno en tu regazo. Sin lugar a dudas se trata de un gato lapa, tan animado como afectuoso. La raza adora que lo abracen y se muere por que le dediquen atención. Cuando no la reciban, prácticamente se pondrán en tu cara para pedirte más. A pesar de no ser una gran conversadora, la raza es comunicativa, si bien todo gira en torno a su deseo de ser parte de la manada.

Hablemos ahora de ese manto... ese pelaje…. esa cubierta... El Esfinge está encerrado en una cobertura suave y fina similar al plumón de las que hay pocas en el reino animal. Algo parecido a gamuza. La raza puede estar a veces también totalmente calva, por lo que luce piel y nada más. Es necesario aplicar un humectante aprobado por un veterinario o un aceite inodoro para proteger el pelaje, lo que significa baños semanales con humectante o champú de bebes para mascotas para evitar que los aceites ensucien los muebles. La piel se pliega naturalmente sobre el cuerpo del Esfinge.

Como si todo esto no fuera suficiente, el pelaje del Esfinge viene en toda una gama de elegantes combinaciones de colores, que van desde el azul, pasando por el negro carey y el blanco, hasta el rojo y el blanco.

¿Y no se ven superinteligentes? Es porque lo son. Su sabia mirada les da una especie de superioridad felina, como si poseyeran todo el conocimiento del mundo, por decirlo así. Nunca lo sabremos. Y no pasa absolutamente nada.