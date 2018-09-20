Cuidados en la última etapa de vida de tu gato
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En promedio, los gatos viven 15 años, pero no es raro que vivan hasta los 20 años. Cerca del final de su vida, existen cambios simples que puedes emprender para brindarles la mejor atención posible, respaldar su salud y hacerlos sentir cómodos.
¿Qué pasa cuando un gato envejece?
A partir de los 11 años, comenzarás a notar indicadores externos del envejecimiento en tu gato. Su olfato, gusto y audición se vuelven menos agudos, y su movilidad comienza a sufrir debido a que sus articulaciones se desgastan o les duelen. La piel y el pelaje pueden verse más apagados, ya que sus glándulas sebáceas, responsables de generar aceites nutritivos para esta piel, son menos productivas, y las enfermedades como la artritis hacen que sea más difícil que se acuesten adecuadamente.
Tu gato puede comenzar a sufrir de problemas dentales, como dientes desgastados o enfermedad de las encías, los cuales pueden afectar su apetito y hacer que sienta dolor al comer. Sus funciones digestivas y otras funciones corporales se ralentizan, lo que significa que puede ser más difícil para ellos absorber todos los nutrientes que necesitan a partir de sus alimentos y, por consiguiente, perderán peso.
Los gatos también pueden sufrir deterioro cognitivo a medida que envejecen, lo que se estima que afecta a más del 80 % de los gatos de entre 16 y 20 años. Esta condición se manifiesta como insomnio, desorientación, mayor ansiedad y olvido de su rutina, por ejemplo, del lugar donde está la comida o la bandeja de arena.
Cómo hacer que tu gato mayor esté cómodo
Cada aspecto de la vida de tu gato adulto mayor se puede hacer más cómodo a través de cambios pequeños y sencillos, especialmente cuando llega al final de su vida.
Entorno de tu gato adulto mayor
Haz que los lugares favoritos de tu gato sean fáciles de alcanzar con rampas o pequeños escalones, y rodéalos con sus juguetes o posesiones favoritos. La comida y el agua deben estar al alcance, y es posible que desees cambiar la bandeja de arena por una que tenga lados más bajos que sea más fácil de entrar y salir.
Sueño, ejercicio y tu gato mayor
Para animar a tu gato de edad avanzada a que adopte una buena rutina de sueño, puedes jugar con él durante el día para que esté cansado por la noche. Ponle cojines cómodos para que duerma y para que no se le formen llagas por presión si no se mueve mucho. Los aerosoles de feromonas son útiles, ya que pueden ayudar a que tu gato se relaje y reduzca así su ansiedad o insomnio.
Tu gato mayor y su dieta
Cambiar regularmente la dieta para proporcionarle alimentos variados en realidad puede provocar un estrés innecesario en un gato de edad avanzada. Mientras se les alimente con una dieta adecuada adaptada a sus cambiantes necesidades, no hay razón para alterar esto a menos que así lo recomiende el veterinario.
Puedes aumentar la palatabilidad del alimento calentándolo para liberar el aroma y elegir uno con una textura fácil de digerir. Los gatos mayores tienden a tomar menos agua, lo cual puede provocarles problemas urinarios, de modo que asegúrate de tenerles agua fresca a mano; las fuentes de agua pueden ser una forma útil de alentarlos a beber.
Ten en cuenta el bienestar de tu gato mayor
Es importante llevarlo al veterinario regularmente, por lo menos dos veces al año, para comprobar su salud. Si tu gato muestra síntomas de que le falta el aliento, de querer recluirse, no querer moverse o bien se ha vuelto muy mañoso con la comida, es posible que esté con dolor y debes consultar a un veterinario de inmediato.
El veterinario podrá aconsejarte sobre el alcance del problema de tu mascota y te recomendará si es mejor brindarle cuidados paliativos o considerar otras opciones.
El bienestar y la calidad de vida de tu gato adulto mayor se pueden mejorar ajustando su hogar, su dieta y trabajando con el veterinario para proporcionarle el apoyo médico que necesite. Si no estás seguro de la mejor forma de ayudar a tu gato mayor, haz una cita con el veterinario para que te asesore.
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