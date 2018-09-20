Cómo ayudar a tu gato a ganar peso
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Después de una cirugía, una enfermedad u otro evento difícil, puedes encontrar que tu gato está por debajo de su peso ideal. Lograr que vuelva a tener un peso magro y saludable es importante para su bienestar y para el funcionamiento vital de sus órganos, y para lograrlo se requiere la combinación adecuada de dieta y rutinas de alimentación.
El peso ideal para tu gato
Saber cuál es el peso ideal de tu gato es clave antes de comenzar con una dieta para subir de peso, ya que puede ser fácil sobrealimentarlo y que adquiera sobrepeso, lo que conlleva diversas complicaciones para la salud. Habla con el veterinario acerca de cuál debería ser el peso ideal de tu gato y con qué plazo deberías trabajar para que suba de peso.
Cómo cuidar la digestión de tu gato mientras sube de peso
Si tu gato ha perdido peso debido a una enfermedad, es esencial que no abrumes su sistema digestivo mientras sube de peso. La digestión de un gato es más sensible que la de un humano y no puede hacer frente a una dieta variada; esto lleva a malestar estomacal e incluso a una mayor pérdida de peso.
También es importante conseguir un equilibrio correcto de nutrientes en una dieta para ganar peso para que su sistema no se agrave. Por ejemplo, aunque la grasa densa en energía puede ayudar a tu gato a subir de peso, también puede causar diarrea. De manera similar, la proteína (necesaria para el crecimiento celular) debe ser de alta calidad y muy digerible a fin de reducir la carga de trabajo en su sistema.
La dieta de tu gato durante el aumento de peso
Para ayudar a tu gato a subir de peso, no es una buena idea simplemente darle una mayor cantidad de sus alimentos actuales. Es posible que su sistema no pueda hacer frente a las grandes porciones, y es probable que su apetito sea bajo, por lo que es posible que no los coman en absoluto. Las porciones adicionales de alimentos también pueden no proporcionar el equilibrio de nutrientes específico que tu gato necesita para aumentar de peso o recuperarse después de una enfermedad. Por ejemplo, pueden beneficiarse de una dieta específica con prebióticos añadidos para ayudar a reequilibrar su microflora gástrica y fortalecer su salud digestiva.
El alimento para que tu gato gane peso debe tener una densidad energética alta. Esto le permite a tu gato comer menos, pero aun así obtener todo lo que necesita de su dieta. También debe ser muy apetecible para estimular su apetito y fácil de comer. Las croquetas de tamaño correcto o los alimentos de textura más suave pueden animar a tu gato a comerlos.
Cómo alimentar a un gato para ayudarlo a ganar peso
Es importante que tu gato se sienta cómodo y no tenga estrés durante la hora de la comida para que comience a comer regularmente y ganar peso. Algunas de las formas en que puedes hacerlo incluyen:
- Dividir su porción diaria en comidas más pequeñas que ofreces regularmente
- Calentar su comida para liberar los aromas y estimular su apetito
- Evita mirar al gato mientras come, ya que puede estresarse
- Ten en cuenta de qué recipiente le gusta comer (por ejemplo, su tazón favorito) y proporciónale ese elemento
- Separa sus áreas de comida, la caja de arena, el agua y los juegos para imitar lo que haría en la naturaleza
- Habla con el veterinario sobre los medicamentos que estimulan el apetito en los gatos
El veterinario podrá aconsejarle sobre las mejores formas de asegurarte de que tu gato gane la cantidad correcta de peso y mantenga un estilo de vida saludable. Asegúrate de reservar una cita con el veterinario si no estás seguro del mejor curso de acción.
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