Alimentos para mejorar la piel y el pelaje de tu gato: dieta y vitaminas
La piel de tu gato es el órgano más grande de su cuerpo y tiene diversas funciones vitales. Protege a tu gato de factores irritantes externos, ayuda a mantenerlo aislado y reduce la pérdida de agua que puede hacer que los gatos se deshidraten. Por lo tanto, es muy importante que tu gato tenga una piel sana para su salud general.
Hay diversos factores diferentes que influyen en el estado de la piel de tu gato. Algunos de estos son la edad, la raza y la composición genética. Otros factores son la higiene del gato y las condiciones ambientales a las que está expuesto, dentro y fuera de la casa. Un factor importante que contribuye a la salud de la piel de tu gato es su dieta. Si no tiene el conjunto adecuado de nutrientes que otorga una dieta balanceada, es menos probable que la piel de tu gato esté saludable y actúe correctamente.
¿Qué necesitan los gatos para tener una piel saludable?
La piel de los gatos tiene tres capas, además de tres tipos diferentes de pelo, cada uno de los cuales tiene una función exclusiva y debe recibir diferentes nutrientes para que funcione correctamente. Una alimentación equilibrada en su composición de nutrientes debe aportarle a tu gato todo lo que necesita para la salud de la piel y el pelo, desde proteínas hasta una mezcla de minerales específicos.
La salud de la piel de tu gato y las proteínas
La proteína es esencial para la renovación celular de la piel y, en forma de queratina, para el crecimiento firme del pelo. Debido a la constante renovación y multiplicación celular de la piel, esta utiliza una gran cantidad de proteínas. Si la dieta de tu gato no tiene la cantidad correcta de proteínas, notarás que su pelo está más fino o más quebradizo, lo que reduce sus cualidades protectoras.
Ácidos grasos esenciales y la piel del gato
Otro conjunto importante de nutrientes son los ácidos grasos esenciales. Estos incluyen omega 3, particularmente EPA y DHA, y omega 6. Todos estos elementos ayudan a mantener la integridad de la piel de tu gato y contribuyen con el crecimiento de un pelo saludable. Los gatos no pueden sintetizar algunos ácidos grasos esenciales internamente, por lo que tienen que incorporarlos mediante su dieta. Una deficiencia de estos nutrientes fundamentales puede provocar un pelo enmarañado o decolorado, parches de descamación y pérdida de agua a través de la piel.
El impacto de las vitaminas en la piel de tu gato
Se necesita una variedad de diferentes complejos vitamínicos para que la piel y el pelo de tu gato funcionen bien. La vitamina A ayuda a regular el crecimiento celular, mientras que las vitaminas del grupo B metabolizan las grasas, las proteínas y los carbohidratos. La vitamina E es un antioxidante natural que protege el sistema inmunitario que está presente en la piel de tu gato, mientras que la biotina es importante para respaldar la integridad de la piel. Sin estas vitaminas, a tu gato se le podría sufrir caída de pelo, problemas de pelaje, descamación y problemas en la producción de queratina, el componente principal del pelo.
La piel de tu gato y los minerales
Hay dos minerales que son clave para que el gato tenga una piel y un pelo saludables. En primer lugar, el zinc, que tiene múltiples funciones y es fundamental para los mecanismos de todas las células del cuerpo de tu gato. El segundo es el cobre, que se utiliza en la generación del pelo y su pigmentación. La falta de zinc o cobre en la dieta de tu gato puede generar problemas de pelaje, un color deficiente y pelo que crece muy lentamente.
Si bien hay factores genéticos que tienen un impacto en la salud de la piel de tu gato, al elegir una dieta adecuada que incluya todos los nutrientes que necesita, podés ayudarlo a desarrollar una piel y un pelaje fuertes y saludables.
