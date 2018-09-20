Alimentos para mejorar la piel y el pelaje de tu gato: dieta y vitaminas

La piel de tu gato es el órgano más grande de su cuerpo y tiene diversas funciones vitales. Protege a tu gato de factores irritantes externos, ayuda a mantenerlo aislado y reduce la pérdida de agua que puede hacer que los gatos se deshidraten. Por lo tanto, es muy importante que tu gato tenga una piel sana para su salud general.

Hay diversos factores diferentes que influyen en el estado de la piel de tu gato. Algunos de estos son la edad, la raza y la composición genética. Otros factores son la higiene del gato y las condiciones ambientales a las que está expuesto, dentro y fuera de la casa. Un factor importante que contribuye a la salud de la piel de tu gato es su dieta. Si no tiene el conjunto adecuado de nutrientes que otorga una dieta balanceada, es menos probable que la piel de tu gato esté saludable y actúe correctamente.

¿Qué necesitan los gatos para tener una piel saludable?

La piel de los gatos tiene tres capas, además de tres tipos diferentes de pelo, cada uno de los cuales tiene una función exclusiva y debe recibir diferentes nutrientes para que funcione correctamente. Una alimentación equilibrada en su composición de nutrientes debe aportarle a tu gato todo lo que necesita para la salud de la piel y el pelo, desde proteínas hasta una mezcla de minerales específicos.

La salud de la piel de tu gato y las proteínas

La proteína es esencial para la renovación celular de la piel y, en forma de queratina, para el crecimiento firme del pelo. Debido a la constante renovación y multiplicación celular de la piel, esta utiliza una gran cantidad de proteínas. Si la dieta de tu gato no tiene la cantidad correcta de proteínas, notarás que su pelo está más fino o más quebradizo, lo que reduce sus cualidades protectoras.