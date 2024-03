Sabor Exigente Gato

DETALLES DEL PRODUCTO

Algunos gatos tienen un apetito exigente y pueden negarse a comer la comida que se les da. Sin embargo, este comportamiento no es un rasgo inherente a los gatos y, por lo tanto, puede corregirse seleccionando alimentos que no sólo contengan nutrientes saludables, sino que también atraigan el apetito particular de su gato.Algunos gatos que muestran signos de inquietud se sienten atraídos por la diversidad en el cuenco de comida. Para estimular la preferencia natural de su gato, Savour Exigent contiene dos tipos sinérgicos de croquetas, cada una con una fórmula y textura diferentes para potenciar la doble sensación de sabor incluso en los gatos más quisquillosos.Además, el contenido energético específicamente adaptado de ROYAL CANIN® Savour Exigent ayuda a mantener el peso corporal ideal de un gato adulto como el suyo.Adecuado tanto para gatos de interior como de exterior, ROYAL CANIN® Savour Exigent seguirá estimulando el apetito de su gato y le proporcionará todos los nutrientes que necesita para mantenerse activo y sano.

